Águila no contó con José Ramírez ante FAS por problemas migratorios

Debido a que no tiene permiso de trabajo emitido por el Departamento de Migración y Extranjería de El Salvador, el colombiano José Andrés Ramírez no estará en el clásico de hoy ante FAS y deja al Águila con una baja sensible en la zona defensiva.

El cafetero se perderá el encuentro ante los fasistas correspondiente a la penúltima jornada del Clausura 2018, luego que la FESFUT emitiera la orden de que los extranjeros que militan tanto en primera como en segunda división deben cumplir, obligatoriamente, con el requisito de tener al día su carné de permiso de trabajo.

Esta información fue confirmada por Luis López, preparador de porteros del Águila, y por Óskar Cruz, presidente en funciones del equipo. "Por esa razón no contaremos con Ramírez", dijo López.

Nueve jugadores extranjeros de la segunda división también fueron inhabilitados para disputar los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2018.