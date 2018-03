Águila no aprovechó y se conformó con un empate en el clásico

Errorazo del portero Adolfo Menéndez y gol de David Rugama para el 1-0 del Águila en el clásico contra FAS. #aguila #barraza #davidrugama #fas Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 2:50 PDT

FAS apeló a la garra y rescató un empate ante el Águila en el clásico nacional 232, de paso el equipo santaneco le fastidió la tarde al técnico Osvaldo Escudero que dirigió su primer juego en el torneo Apertura 2017.Un toque de cabeza de Néstor Raúl Renderos, al minuto 58, en un tiro libre le permitió al cuadro felino traerse un punto del estadio Juan Francisco Barraza, reponerse de un crazo error de su portero Adolfo Menéndez Jr. y de la expulsión del zaguero Edenilson Rosales, al ´27, y de Erivan Flores, al ´85.El equipo migueleño había tomado ventaja desde el minuto 6 con la anotación de David Rugama que aprovechó un fallo del guardameta tigrillo.El punto dejó malas sensaciones en el nido aguilucho que suma su tercer empate en condición de local y aún no consigue una victoria en el Apertura 2017.Por el equipo migueleño, Escudero presentó cambios en la defensa con la incorporación de Éver Acosta como central en lugar de Richard Dixon. El DT argentino prescindió de extranjeros y dio lugar a jugadores de la reserva.Para Escudero fue su primer partido en el torneo Apertura 2017 luego de tomar este lunbes las riendas del cuadro migueleño tras la salida del uruguayo Jorge Casanova. El Águila necesitaba un triunfo hoy para aplacar las críticas de un mal inicio de torneo en el que registra tres empates y una derrota.El clásico tuvo buena dinámica, pero se decantó a favor del Águila con un error del portero Adolfo Menéndez Jr. que intentó controlar un pase de su compañero, pero no pudo parar la esférica y estuvo atento al fallo el delantero David Rugama que, al minuto 6, colocó el 1-0.En el cuadro santaneco, Álvarez presenta como novedad la incoporación del juvenil Josué Rivera en lugar del argentino Alan Murialdo. El cuadro tigrillo viene de una derrota ante el Audaz y ve en clásico un punto de redención.Además de remar contra corriente en el marcador, el FAS resintió la expulsión del defensor Edenilson Rosales sobre el minuto 27 tras una falta contra Marvin Ramos que lo había superado por la banda izquierda y con proyecció a gol.El cuadro santaneco fue más cauto, pero no se amilano en el Barraza y logró el empate con un toque de cabeza del defensor Néstor Renderos que puso el 1-1 sobre el minuto 58 en un tiro libre.