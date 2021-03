Águila logra victoria sufrida ante Limeño

El Águila ganó ante Municipal Limeño con un cerrado marcador de 1-2 en el estadio Ramón Flores Berríos, por lo que volvió a la senda de la victoria tras perder en la fecha anterior contra Firpo.

Los emplumados, con este resultado, se pusieron a un punto de Firpo en el grupo oriental tras cuatro fechas; por el lado de los cucheros, perdieron el invicto luego de tres empates en el torneo.

La victoria de Águila significó el final de una racha de tres partidos sin poder ganar en condición de visitante y para lograr concretarla, sufrió ante un Municipal Limeño duro y batallador.

Municipal Limeño salió con una mejor actitud que Águila durante los primeros minutos de juego. El equipo local era más agresivo y tenía más claridad a la hora de llegar al marco rival.

Los de Nelson Ancheta buscaron sorprender al rival por medio de la velocidad de sus extremos Meyson Ascencio y Ramón Rodríguez, sin embargo, la zaga negronaranja logró aguantar los primeros 10 minutos.

Y, cuando peor la pasaba el subcampeón nacional, el árbitro del encuentro, Giovanni Corona, pitó un penal a favor de los emplumados. La jugada que ocasionó la pena máxima se originó por la izquierda, donde en un centro, Yosimar Quiñonez tuvo un roce con Gerson Mayén, e inmediatamente el colegiado decreto el tiro desde el manchón.

El encargado de cobrar fue el brasileño Marlon da Silva, quien de una engañó a William Torres para poner el primero de la tarde.

El partido prosiguió con un tono distinto. Por un lado, los cuchero trataban de igualar el marcador desesperadamente y sin claridad en el ataque mientras que Águila aprovechaba los espacios dejados en la zona baja.

Los emplumados eran peligrosos en la contra y tuvo de dos a tres opciones en el ataque, una de las más claras al minuto 26, donde Yan Maciel no pudo cerrar una jugada que él mismo inició con Marlon da Silva.

Sin embargo, los locales no se daban por vencido y querían llegar al entre tiempo con la igualdad, no obstante, las cosas no le salieron. Al 35 ', por ejemplo, William Canales estrelló el balón entre el larguero y el poste izquierdo luego de probar a marco desde fuera al área grande.

La primera parte culminó mostrando un Águila más sobrio en el campo y con Gerson Mayén, Santos Ortiz, Yan Maciel y Marlon da Silva como los hombres que más dolores de cabeza le metieron a la defensiva de Limeño.

SEGUNDO TIEMPO

En la parte de complemento las cosas cambiaron. Águila inició muy superior que Municipal Limeño, que carecía de un hombre que pusiera calma en el medio campo. Ese era el mayor problema de los de casa, mientras que los emplumados dominaban el balón, al recuperar, los cucheros perdían el balón inmediatamente .

Sin embargo, cuando peor la pasaban, los de Nelson Ancheta tuvieron tres ocasiones de gol y la última fue la vencida. Meyson Ascencio al 63 ', en una mala salida emplumada, quedó solo frente a Benji Villalobos, quien en la salida no pudo evitar que el extremo de casa lograra cruzar el balón para mandarlo al fondo de la red.

Los ánimos volvieron al equipo y al público que asistió al Ramón Flores Berríos, empero, el Águila insistía con la intención de ganar en tierras cucheras.

Osma decidió hacer sus primeras modificaciones, haciendo ingresar a Nicolás Muñoz y Víctor García, este último, autor del segundo gol de Águila.

El tanto de García llegó como un balde de agua fría para los locales. Al 68 ', por medio de una contra, el extremo de Águila llegó a cerrar la jugada por el medio y de cabeza venció a William Torres, que pese a sus estiramiento, no pudo evitar que el balón ingresara.

El tanto y la obligación de ganar en casa hicieron que Nelson Ancheta hiciera tres cambios, todas en la ofensiva, sin embargo, las opciones a gol siguieron siendo opacas para el Limeño.

Una de las más clara para los locales llegó al 80 ', cuando Robinson Aponzá giró dentro del área y probó a puerta, pero el balón se fue por encima del larguero.