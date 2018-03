Águila jugará la Liga CONCACAF en el Cuscatlán

El presidente del Águila, Pedro Arieta Iglesias, reveló este mediodía en el programa radial Güiri Güiri al Aire que Águila jugará sus partidos como local dentro de la Liga CONCACAF en el estadio Cuscatlán de San Salvador.Pese a las recientes remodelaciones hechas al estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel, la dirigencia emplumada aseguró que el recinto oriental no reúne las condiciones necesarias para albergar partidos de CONCACAF."El estadio Barraza no reúne las condiciones que exige CONCACAF para la competencia. Jugaremos en el Cuscatlán", dijo Arieta Iglesias en los micrófonos del programa radial.El mandamás de los emplumados aseguró que las razones más fuertes para no jugar en el Barraza son las condiciones que pone CONCACAF para la competición regional. "Los partidos se jugarán de noche y de manera simultánea, así que es necesaria una buena iluminación", declaró Arieta Iglesias.El Águila comenzará su andar en la Liga de Campeones en la fase previa, en la que se reúnen equipos de Centroamérica y el Caribe. Debutará en octavos de final ante el Real Estelí de Nicaragua, en una serie de ida y vuelta que se realizará en agosto."La gente (del Águila) está bastante ilusionada con esta competencia. Hay aficionados que organizarán excursiones para el partido en Nicaragua", reconoció.El Águila y el Alianza son los dos equipos salvadoreños que participarán en esta primera fase y solo podrán acceder a la segunda si resultan campeones de esta ronda clasificatoria.