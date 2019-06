Águila inicia su pretemporada para torneo nacional y la Liga CONCACAF

El técnico Carlos Romero informó a Deportes del Grupo LPG que el campeón Águila inicia su pretemporada este lunes 24 por la tarde en el estadio Juan Francisco Barraza con la idea de prepararse para la defensa de su título nacional.

El DT adelantó que contará con el 94% del total de su plantel, incluyendo sus seis nuevas altas que reforzará su idea táctica para encarar de la mejor manera la liga nacional y la Liga de Campeones de la CONCACAF.



¿Cómo llega el plantel este lunes a la pretemporada?

Hay una serie de compromisos que hay que afrontar, obviamente iniciamos una etapa más difícil que la anterior, pero hay conciencia que hay un buen grupo, sumando la gente nueva que llegó la cual trataremos que se sienta bien, hay un buen camerino y gracias a Dios continuamos acá para seguir dándole un poco más de perfil al equipo, algo que se había perdido por años.



La directiva de Águila tiene su mérito también por buscar la continuidad en el plantel y en el cuerpo técnico...

Desde que esta administración inició hemos venido buscando la manera de unificar criterios, entre ellos la disciplina y orden que debe tener un club tan grande como lo es Águila, espero que este lunes estén todos en el inicio de nuestra pretemporada, incluyendo a los jugadores extranjeros. He pedido a la directiva que estén todos, sin considerar ningún motivo personal, los únicos que sé no estarán son Santos (Ortiz) y Diego (Galdámez Coca) por estar con la selección mayor en Copa Oro ni con (Walter Ayala) Chigüila, Fernando Castillo que ya forma parte de este grupo y Kervin Berríos que procede de las reservas, son los que tienen el permiso y el aval por estar en selección nacional, de allí deben estar todos este lunes en el Barraza por la tarde para iniciar nuestra labor de pretemporada.



En su agenda ¿espera tener a todos los jugadores del plantel para iniciar pretemporada a excepción de los seleccionados?

Espero tener el 95% del total del plantel, vamos a esperar ese día para saber con quienes contamos y ver si se presentan otras situaciones (a lo largo de la pretemporada) que debemos saber cómo manejarlas, ser inteligente en este torneo porque será difícil y duro para Águila jugar esta nueva temporada.



¿El plantel está ya cerrado o aún espera más incorporaciones?

Todavía hay espacio, siempre nos hemos distinguidos por traer jugadores que reúnan el perfil para jugar en Águila y además que sean aparte de buenos futbolistas también buenas personas, que vengan con la disposición de trabajar sin importar del equipo que procedan, siento que hemos elegido lo mejor y en esta etapa del torneo los hemos elegido con cuidado, no traemos cantidad si no que calidad de jugadores.



Quedan dos plazas en el plantel de Águila, ¿qué perfil busca?

Siempre he tratado la manera de buscar jugadores de medio campo, con buen pie, que tengan experiencia y recorrido, cuesta encontrarlo, alguien que nos brinde equilibrio en el medio campo, con autoridad, con mucho criterio, personalidad, con liderazgo, pero con los jugadores que tenemos vamos a trabajar, con (Ayala) Chigüila y con Rugama lo han hecho bien en diferentes ocasiones, al igual que Fredy Espinoza lo he sacrificado en ese sitio, es un muchacho disciplinado, me ha cumplido muy bien en la parte táctica. El otro puesto que busco es un volante de llegada, un enganche, un jugador inteligente, tuvimos dificultad cuando no estuvo (Joaquín) Vergés o por la lesión de (Daniel) Sagastizado, nos perjudicaron cuando no estuvieron, no tuvimos un jugador con equilibrio emocional físico y psicológico, sufrimos mucho en eso y espero que logremos llenar esos cupos.



¿Cómo se trabajará los primeros 15 días de pretemporada antes de viajar a los Estados Unidos para jugar ante Santa Tecla?

Hemos hablado con el presidente (Alexander Menjívar), arrancamos a las 3 de la tarde este lunes en el Barraza, luego tenemos un viaje a Nicaragua para un amistoso ante el Real Estelí el 3 de julio, viajaremos dos días antes, regresamos el 4 de julio y luego el 7 de julio jugaremos en el Barraza ante El Vencedor para luego viajar a los Estados Unidos por espacio de 12 a 15 días para jugar dos partidos ante Santa Tecla por la Super Copa y la Copa de Campeón de Campeones, será un trajín de partidos para iniciar luego la liga.



¿Cuándo pretendés tener al equipo completo?

Estoy consciente que no los tendré a todos para la gira, los seleccionados preolímpicos no irán por los partidos oficiales ante Panamá el 17 y 21 de julio y en el caso de Santos (Ortíz) y Diego (Galdámez Coca) espero que entre el 8 y el 12 de julio se incorporen para viajar con ellos a Estados Unidos.