Águila goleó al Once Deportivo en Ahuachapán

Con goles del colombiano Edgar Medrano y de los nacionales Kevin Santamaría, Fabricio Alfaro de penal y de Jairo Henríquez, Águila goleó 1-4 al local Once Deportivo que solo pudo descontar a través del jamaicano Jabari Yerd Hilton a tres minutos del final.

Con el gane en Ahuachapán, los aguiluchos rompen su racha de cuatro partidos sin ganar y prolonga a tres las derrotas a los munícipes de forma consecutiva en la liga.

Partido importante para ambas oncenas que llegaban al estadio ahuachapaneco urgidos por un triunfo.

En las filas aurinegras, el retorno de Carlos Herrera tras pagar tres juegos de suspensión era lo más destacado en el plantel del uruguayo Da Silva quien aún no pudo contar con su dupla ofensiva Rivera-Paz ya que el santaneco Josué Rivera pagó su segundo y último juego de sanción tras su expulsión en Zacatecoluca por la fecha ocho.

Por lo demás, el Once Deportivo mostraba cierto equilibrio en su equipo titular ante un Águila que llegó a la ciudad de Ahuachapán buscando borrar de tajo el sinsabor del empate a dos que cedió en casa ante Platense el miercoles anterior.

El retorno del colombiano Edgar Medrano a la que fue su casa y mostrarse por primera vez ante la afición occidental con los colores naranja y negro fue lo más rescatable en las filas del equipo del peruano Castillo en los primeros 15 minutos de juego donde las marcas por zonas y la falta de explosividad en las dos delanteras fue notable ya que ni Benji Villalobos en Águila ni Yonatan Guardado en el Once Deportivo habían sufrido algún susto sobre sus porterías.

El brasileño Yan Maciel fue el primer jugador pintado de amarillo tras la fuerte falta sobre "el Chiqui" Diaz apenas a los 17 minutos de juego cuando el local buscaba atacar por la banda derecha.

Pero Águila desperdició al 22' la primera ocasión real de gol en el partido cuando un balón perdido por la volantía local en pies de Maciel fue desperdiciado grotescamente por el brasileño Caetano cuando el "23" aguilucho quedó solo ante el portero Guardado tras recibir asistencia de Kevin Santamaría por la banda izquierda y no pudo definir cuando la defensa ahuachapaneca rechazó primero su remate a portería y luego neutralizar el disparo de Maciel.

Caetano falló de nuevo al 25' cuando su remate se estrelló en el poste izquierdo luego que el portero Guardado rechazó primero su remate a portería.

El enojo del atacante aguilucho fue tal que lanzó una patada al poste donde la pelota chocó y no quiso entrar caprichosamente.

A esa altura del partido el dominio territorial era total a favor de Águila, pero seguían careciendo de efectividad.

Luiz Caetano mantuvo su show de inefectividad cuando al 30' falló su gol por tercera vez en en partido cuando no pudo vencer al portero Guardado ante asistencia de Maciel al quitarse al portero pero sacó el balón al enredarse con el cuero.

Pero los errores defensivos en el Once Deportivo le pasaron factura al 39' cuando una pelota perdida por el uruguayo Barretto cuando los locales intentaban salir con pelota dominada desde su área fue recuperada por Edgar Medrano quien cedió al brasileño Caetano quien al verse de nuevo envuelto en su inseguridad de rematar a portería decidió devolverle la pelota a Medrano quien no tuvo problemas en vencer a su ex compañero Yonatan Guardado para firmar el 0-1 y anotar el colombiano su cuarto gol en la liga.

Iván Barton concedió tres minutos de compensación en la primera mitad de juego que solo sirvió para que le mostraran tarjeta amarilla sobre el brasileño Burbano en Águila ya en tiempo de descuento.

ÁGUILA, MÁS PRÁCTICO

El uruguayo Rubén Da Silva buscó para el segundo tiempo con el ingreso del argentino Juan Mare por el nacional Herrera potenciar su ataque, pero las desconcentraciones de su zaga provocaría el golazo de Kevin Santamaría al 52' cuando el jugador tecleño de los aguiluchos le pegó de forma exquisita de zurda y a tres dedos el desvió del charrúa Barretto quien intentó despejar el centro desde la banda derecha del "Pigüi" Lazo.

Santamaría quien firmó su sexto gol colocó la pelota justo en el ángulo superior izquierdo de la portería norte donde el portero Guardado solo hizo vista a la trayectoria de la pelota para el 0-2.

Los ingresos de los nacionales Flores, Menjívar y Menéndez y del jamaicano Yerd Hilton fue solo la respuesta del charrúa Da Silva en responder al acoso migueleño quien con la llegada de Jairo Henríquez y de Fabricio Alfaro comenzó a "cocinar" un triunfo que se le había negado en las últimas cuatro jornadas.

Los cambios le dieron la posesión del balón a los locales pero sin tener esa profundidad y la eficacia que su cuerpo técnico ha exigido desde su llegada al banquillo ya que todos los balones que circularon sobre las áreas aguiluchas eran predecibles y solo provocaba que Benji Villalobos se luciera.

Pero la insistencia del Once Deportivo llegó tarde cuando el jamaicano Jabari Yerd Hilton descontó al 87' al rematar de cabeza un preciso centro desde la banda izquierda de Jorge Najarro para el 3-1.

Jairo Henríquez firmó al 90+4' su primer gol con los emplumados en el Clausura 2022 al aprovechar el centro de Santos Ortiz por la banda derecha para sellar la goleada naranja y negro.