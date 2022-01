Águila golea al Santa Tecla y es líder del Clausura 2022

El Águila goleó, gustó y ganó por 4-1 ante el Santa Tecla y asumió el liderato de la tabla del Clausura tras la tercera fecha del Clausurua 2022 luego de sumar siete puntos.

El marcador lo abrió el mexicano del Santa Tecla Jahir Barraza desde el punto penal, luego Fabricio Alfaro empató el marcador también desde el punto penal, Yan Maciel puso el segundo a favor del Águila, Edgar Medrano marcó el tercero y Francisco Lainez puso el cuarto definitivo.



El Águila inició el encuentro teniendo el dominio del balón y atacando constantemente a los visitantes.



El Santa Tecla jugaba al contragolpe, y al minuto 13, tuvo una llegada de peligro que acabó en falta dentro del área sobre Roberto "el Torito" González, el árbitro señaló el penal.



El encargado de convertir el penal fue Jahir Barraza, sobre el minuto 14.El mexicano mandó el balón al costado derecho de la portería, Benji Villalobos adivinó la dirección del disparo, sin embargo no pudo evitar que el balón entrara.



El equipo local no se quedó de brazos cruzados, y continuó atacando a sus adversarios.



El árbitro pitó otro penalti al minuto 17, está vez a favor del cuadro migueleño. Yan Maciel tomó el balón, pero Joel Almeida atajó el disparo del brasileño, el cual iba dirigido al sector derecho de la portería.



El ataque del Águila consistía en buscar los costados, Maciel y Gerson Mayén conducían el esférico, haciendo jugar a Kevin Santamaría y Edgar Medrano, siendo el sector derecho la zona por la que más llegaban.



Al minuto 27, pitó falta sobre Kevin Santamaría, quien iba entrando al área rival desde la derecha de la cancha.



Fabricio Alfaro tomó el balón y aprovechó la oportunidad para igualar el juego al minuto 29. El volante hizo un disparo colocado a la esquina inferior izquierda de la portería, golpeando el poste, engañando al guardameta mexicano, que se lanzó al costado derecho.



Sobre el minuto 38, Yan Maciel mandó un centro por el costado de la derecha, y Edgar Medrano mandó el balón por encima de la portería de los tecleños.



Marlon Cornejo fue expulsado con tarjeta roja directa al minuto 39 luego de agredir a Kevin Santamaría en el medio campo.



El cuadro migueleño aprovechó la superioridad numérica, y continuó fabricando llegadas al área rival.



El Águila le dio vuelta al marcador gracias a un gol de Yan Maciel en el minuto 45. Medrano hace un pase para Fabricio Alfaro, quien mandó un centro desde el sector derecho, Santamaría cabecea el balón pero es rechazado por Almeida, pero el rebote le quedó al volante brasileño y le dio la ventaja a su equipo.



En la segunda mitad, los papeles no cambiaron, y el Águila estuvo cerca de marcar el tercero al minuto 55, no obstante, "el Pituca" cortó una combinación entre Medrano y Burbano.



Un minuto después, Medrano hizo una espectacular jugada individual dejando a varios zagueros del Santa Tecla por el costado derecho, entró al área, pero su disparo fue atajado por Almeida.



El conjunto emplumado siguió dominando el encuentro, no obstante, no era capaz de ejecutar bien el último pase en la zona de la cancha de los colineros.



Edgar Medrano puso el tercero a favor de los locales al minuto 82. Santamaría, se metió al área por el sector de la derecha y dio un pase para atrás para que el atacante colombiano marcara su primer gol oficial con la camiseta negronaranja. Francisco Lainez marcó el cuarto definitivo sobre el minuto 90+2.