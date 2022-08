Águila es goleado por el Alajuelense y eliminado de Liga CONCACAF

Con goles de los costarricenses Aarón Suárez a los dos minutos de juego, Bernald Alfaro al 67' y del trinitense Aubrey David al 76', la Liga Deportiva Alajuelense goleó a un Águila chato y sin idea en el ataque y que terminó con 10 jugadores ante la expulsión por doble tarjeta amarilla de Santos Ortiz que solamente jugó 30 minutos sobre el mojado césped del estadio Ricardo Saprissa.



El uruguayo Fabio Coito, técnico de los manudos, no quiso especular ni sufrir como lo hizo en San Miguel la semana anterior en el empate tico en suelo cuscatleco al realizar cinco cambios al 11 titular que utilizó en el 1-1 firmado en el estadio Juan Francisco Barraza.



De entrada, el ex seleccionador nacional de Honduras cambió a sus laterales en su zaga al mandar a Alexis Gamboa a la zaga derecha en lugar de Ian Smith y al zurdo Yael López en vez del caribeño Aubrey David por el carril izquierdo; mientras que en el medio campo decidió enviar a Bernald Alfaro en lugar del panameño Fredy Góndola quien fue titular en el juego de ida en el ataque tico.



Coito cambió plenamente su ofensiva al mandar a Johan Venegas y al canalero Rolando Blackburn en vez de José Cubero y de Doryan Rodríguez, cinco cambios buscando ganar el juego de entrada y no especular con un empate sin goles que era lo mínimo que requería para clasificarse a la siguiente etapa de la Liga CONCACAF donde el panameño Alianza espera en octavos de final al ganador de esta serie a muerte súbita.



Por su parte, el peruano Alberto Castillo, técnico del equipo cuscatleco, apostó al mismo 11 titular que mandó el martes anterior en el Barraza donde estuvo a cinco minutos de firmar un triunfo histórico ante el club costarricense.



Con esos atestados y bajo una fuerte y pertinaz lluvia que cayó desde temprano sobre el inmueble deportivo de San Juan de Tibás, el juego de vuelta en cancha extraña para los manudos al jugar en la sede de su enconado rival, los morados del Saprissa, porque pagaba el último de los tres juegos de suspensión que recayó a su estadio, el Alejandro Morera Soto de Alajuela, fue de vida o muerte.



Fue así que el equipo liguista comenzó su labor a los dos minutos con el tanto de Aarón Suárez tras el rechazo de Villalobos ante el disparo del volante Mora para que el jugador de apenas 20 años firmara el 1-0 con un certero remate dentro del área aguilucha.



Al Águila le costaba llegar sobre la portería norte defendida por la Liga y luego de 10 minutos el portero Leonel Moreira era un simple espectador, sin ningún apuro dentro del partido.



Alajuelense falló el 2-0 a los 12 minutos de juego cuando Johan Venegas remató fuera el balón de manera increíble cuando el portero Villalobos salió para achicar el remate del goleador costarricense quien mandó la pelota pegada al poste izquierdo de la portería cuscatleca.



Águila se perdió el empate al 16' cuando el remate de zurda de Luis Acuña, desviado por un jugador liguista, se estrelló en el travesaño en la primera llegada franca de gol de los emplumados en el partido.



La réplica de Alajuelense no tardó y un minuto más tarde fue Suárez el que falló en firmar su doblete de la noche cuando su remate a portería fue rechazado bien por Villalobos.



El técnico Fabián Coito debió cambiar su relleno humano apenas a los 20 minutos con la salida por lesión del capitán y mundialista Giancarlo González y darle minutos al trinitense David.



El argentino Calabrese tuvo su chance de gol al 24' cuando remató desde fuera del área una asistencia de Medrano y que el portero Moreira rechazó.



Águila insistía en buscar el gol del empate y al 29' por poco lo logra cuando Gerson Mayén, tras una excelente jugada con Acuña, remató a portería con fuerza, pero el portero Moreira mandó a tiro de esquina.



Pero la Liga Deportiva Alajuelense respondía rápido a los intentos del equipo emplumado cuando un minuto después del intento de Mayén llegó otra vez Venegas buscando vencer a Benji Villalobos, pero el guardameta migueleño le ganó otra vez el duelo.



El primer tiempo finalizó con cierto dominio aguilucho pero que no era capaz de romper el cerco defensivo de los ticos que pese a esperar en su medio campo a los naranja y negro, sus llegadas de gol sobre la portería de Benji Villalobos eran más claras que las generadas por los orientales.



SENTENCIA



Al técnico Fabian Coito no le gustó la manera en que su equipo terminó el primer tiempo ante un Águila que manejó más la pelota y para la segunda mitad mandó al campo al hondureño Alexander López por el tico Mora y al panameño Freddy Góndola por su compatriota Blackburn quien quedó a deber en la primera mitad.



Gerson Mayén miró la primera tarjeta amarilla en el partido al 55' cuando desplazó de forma incorrecta al tico Ian Lawrence por la banda izquierda cuando el juvenil costarricense buscaba escaparse de su marca.



"Chochera" castillo intentó al 58' con el ingreso de Dustin Corea por el argentino Calabrese y de Santos Ortiz por el trinitense Williams recuperar el dominio del balón ante una Liga Deportiva Alajuelense más cómoda en la cancha que seguía soportando la fuerte lluvia que acompañó en todo el partido regional.



Coito debió sacar por lesión a Lawrence para enviar a José Cubero al 61' y cerrar así su banda izquierda donde el Águila comenzaba a desbordar.



Pero Bernarld Alfaro, al 67' capitalizó otro craso error de cierre de la defensa salvadoreña cuando no fue capaz de rechazar el balón ante el achique de Benji Villalobos tras el centro desde la banda derecha de Yael López luego que éste recuperó una pelota en la salida de Dustin Corea para mandar el centro que remató posteriormente el "26" de los ticos para firmar así el 2-0.



El tecleño Kevin Santamaría ingresó en los últimos 16 minutos del juego en lugar de Fabricio Alfaro buscando "Chochera" Castillo de maquillar un poco una derrota que el rival condimentó poco a poco y que el trinitense David al 76' sentenció con el 3-0 al rematar de primera intención desde la banda izquierda ante un perfecto centro de Venegas.



La expulsión por doble tarjeta amarilla de Santos Ortiz (al 71' y 88') a dos minutos del final fue el corolario de un partido que Águila recorrió a cuesta y que queda fuera de otra competencia internacional a manos de los ticos.