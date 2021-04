Águila empata y complica su clasificación

Águila no aprovechó la ventaja numérica a lo largo del encuentro y se tuvo que conformar con el empate en condición de local que complica sus aspiraciones a la clasificación tras el 1-1 contra Municipal Limeño.



Por el otro lado, el cuadro de Ancheta sigue en alza en esta segunda fase y rescató un punto en San Miguel con una épica sobre el final del encuentro.



Águila y Municipal Limeño chocaron en un partido accidentado en San Miguel donde hubo tres expulsados y emociones de principio a fin.



Sobre los 10 minutos, Ramón Rodríguez iba a tener la primera oportunidad del encuentro cuando le ganó la espalda a Edwin Lazo sobre el sector derecho, sin embargo, a la hora de entrar al área, el volante se frenó y trató de sorprender a Benji con un toque suave por arriba pero no le dio la precisión adecuada.



A pesar del inicio lento que se tuvo en los primeros minutos, el partido se iba a romper con la expulsión de Robinson Asponzá por reclamar de manera airada una falta que sancionó el árbitro Barton a favor de Águila sobre el borde del área.



A partir de la roja sufrida para el conjunto de Nelson Ancheta, los comandados por Armando Osma dieron un paso al frente en busca del gol de la ventaja.



El cuadro emplumado gozaría de varias ocadiones de gol. Primero fue un disparo de Maciel que tapó de gran manera el meta William Torres, sin embargo, en el contrarremate, Nicolás Muñoz conectó con el balón de manera povo ortodoxa pero un defensa del cuadro cuchero salvó un gol fantasma sobre la línea que gritó el público en el Barraza.



Fue un asedio el que vivió Municipal Limeño en la primera parte con disparos de Mayén, Coca y llegadas de Nicolás Muñoz.



Las malas noticias no cesaron para el cuadro cuchero ya que sobre 38', el defensor Walter Guevara se fue expulsado por una entrada fuerte al tobillo de Diego Coca sobre la banda izquierda.



Inmediatamente, el técnico visitante tuvo que rearmar la zona baja con el ingreso de William Canales y jugar sin delantero por el resto del encuentro.



A pesar de la superioridad numérica, el vuadro de Ancheta no bajó los brazos y tuvos dos oportunidades al cierre de la primera mitad por medio de Ramón Rodríguez y Yosimar Quiñonez pero no pudieron aprovechar las ocasiones frente al guardameta de Águila.



Para la etapa complementaria, Osma mandó a Santos Ortiz en lugar de Rivas para tratar de aprovechar los dos hombres de más y darle profundidad al ataque migueleño.



Águila lo intentó por la banda derecha con servicios de Ortiz al área cuchera, sin embargo, algunos centros se iban desviados mientras que los que podían recepcionar era rápidamente controlados por el meta William Torres.



A pesar de los cambios en ataque, Águila carecía de profundidad y solo llegaba al área rival por medio de centros.



La fórmula iba a dar sus frutos al final de cuentas. Sobre minuto 77', se abrió el maracador con un nuevo tanto del goleador histórico Nicolás Muñoz, quien convirtió con un remate de cabeza luego de un centro preciso de Sabtos Ortiz.



El gol cayó como balde de agua fría para la escuadra de Limeño, quienes habían defendido de manera notable gran parte del partido en inferioridad numérica.



Sin embargo, sobre el último minuto del tiempo reglamentario, Limeño gozaría de un penal por una agresión de Gerson Mayen sobre el recién ingresado Blas Lizama que derivó en la expulsión del volante de Águila.



Canales tomaría la responsabilidad de ejecutar el penal y lo convertiría emgañando al meta aguilucho, Benji Villalobos. Ahora Águila complica sus posibilidades de clasificar.