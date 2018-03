Águila, eliminado de Liga CONCACAF

El CD Águila se quedó a las puertas de un examen a sus capacidades de reacción, en un momento crítico de la temporada. Esta noche, en Liga CONCACAF, falló en marcarle al menos dos goles al Árabe Unido, favorito a avanzar a semifinales tras lo hecho en El Salvador en la ida de cuartos de final. (se impuso 0-2).



El único gol de los aguiluchos llegó gracias a un cabezazo de Javier Lezcano, pero pese a quedarse con un jugador más durante todo el segundo tiempo, el ataque se quedó corto. Así, el cuadro oriental regresa a casa tras caer en el global por 2-1 ante los canaleros.

La zona defensiva del combinado migueleño se reconstruyó, tras las bajas técnicas de Richard Dixon, panameño, y Jair Ibargüen, de Colombia. Tampoco estuvieron Odir Flores (suspendido) ni Víctor García (se lesionó en el clásico nacional).

Los orientales jugaron con este once inicial:

LA CRÓNICA

En apenas cuatro minutos se dio la primera polémica: James Cabezas se internó en el área del "DAU", dio un pase a Lezcano y se llevó un golpe en el pie izquierdo, sin balón, mientras que el receptor de la asistencia sacó un disparo que estrelló en la mano de un zaguero canalero, tapando la trayectoria del esférico.

Hasta el minuto 8 llegó un remate desviado del "Expreso Colonense", y antes se animó Cabezas dentro del área, pero el disparo fue suave. Pudo ser el primero para enmudecer al estadio Rommel Fernández.Y al minuto 10, el guaraní Javier Lezcano anotó de cabeza el 0-1, tras un centro desde la izquierda. El paraguayo se suspendió en el aire y conectó firme con la testa.A los tres minutos del tanto aguilucho, el "Expreso Azul" tuvo el empate en los botines de Nelson Barahona, pero no hubo puntería y lo que sí le sobró fue potencia. Su esfuerzo acabó en las nubes. Tras ese yerro en el área, los negro y naranja encimaron zona defensiva del local.Barahona nuevamente tuvo el empate, al 21', sacó un tiro flojo pero desviado, el cual exigió la estirada de Villalobos. Y al 24', Cabezas se sacó al meta del Árabe Unido, pero un defensa la sacó de la línea y la envió a córner.En una contra, el Árabe complicó a los migueleños, pero Benji se estiró y sacó de su poste izquierdo un cañonazo raso que tenía sello de gol, al 28'. Y con una tendencia de ida y vuelta, el local tuvo otra chance de igualar. Esta vez Barahona marcó, pero estaba en fuera de lugar.Sobre los 40 minutos, se produjo un intercambio de agarrones y golpes entre jugadores de ambos equipos. El catracho Héctor Rodríguez resolvió con tarjetas amarillas. Y cuatro minutos después, el réferi expulsó al panameño Roberto Chen.El Águila ingresó a Edwin Sánchez, para generar más fútbol en la mediacancha. Y lo primero que hizo el "10" emplumado fue asistir en el área a Cabezas, quien remató al travesaño, en apenas dos minutos del complemento.Los negro y naranja no encontraron la clave para romper la zaga azul y, pese a la superioridad numérica, las ocasiones se redujeron en comparación a la primera mitad. Cinco minutos se agregaron y los emplumados necesitaban uno para seguir con vida. Un tiro libre, al 93', pudo ser la llave a la tanda de penaltis, pero el remate rozó el travesaño.Así, los de San Miguel se quedaron a las puertas de un pase a semifinales de Liga CONCACAF y, aunque el "Pichi" Escudero logró su primer gane oficial, no le bastó a los intereses de su institución.