Águila e Isidro Metapán buscarán el liderato

La jornada nueve del torneo Clausura se jugará incompleta entre hoy y mañana ya que el líder Alianza jugará su partido de visita ante Jocoro en fecha posterior por su compromiso de esta noche en Monterrey ante Rayados por la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo que abre la posibilidad para que Águila busque mañana el liderato absoluto del torneo cuando visite por la noche al campeón Santa Tecla, noveno con siete puntos en uno de los juegos atractivos de la fecha luego que los periquitos firmaran su primer triunfo en la liga.

Los aguiluchos son segundos con 19 nomios y llegarán a tierra tecleña encabezado por su goleador, el uruguayo Waldemar Acosta en procura de sumar para sobrepasar a los albos en el liderato general; mientras que los locales, alentados por alcanzar su primer triunfo en la fecha anterior intentarán enrumbar el curso que habían perdido en la liga para ingresar a la zona de clasificación.

Por su parte, los jaguares de Isidro Metapán son terceros en la liga con 17 unidades e intentarán esta noche en casa lavar su rostro tras la derrota ante Alianza en la fecha anterior recibiendo al Municipal Limeño que ha encontrado el camino de la victoria en las dos últimas jornadas sin recibir gol en contra.

Los caleros, tras perder el fin de semana anterior el invicto en la capital, buscarán reivindicarse en el Jorge Suárez Landaverde ante un equipo unionense que atrapó la cuarta plaza al sumar 14 nomios y superar así a los norteños de Chalatenango.

La jornada de esta noche se completa en Sonsonate cuando en el Ana Mercedes Campos el equipo cocotero, ya sin el técnico Nelson Ancheta en su banquillo, buscará de la mano de su preparador físico, Omar Pimentel, enderezar el camino que libra por el no descenso recibiendo a un Audaz que sigue peleado con el gol.

El plantel vicentino que dirije el uruguayo Pablo Quiñónez suma 480 minutos sin celebrar un gol por lo que el duelo ante los verdolagas será su oportunidad de romper con esa mufa que los ha colocado en el fondo de la tabla en el Clausura con apenas cuatro puntos.

JORNADA DECISIVA

La fecha se completa con los encuentros de mañana en La Unión y Usulután donde puede mostrarnos un panorama más claro de cómo se estarán ubicando los equipos a las puertas de cerrar la primera vuelta del certamen.

En el estadio Marcelino Imbers de La Unión, el local Pasaquina, sexto con 10 puntos, recibe a un incómodo FAS que tratará de frenar de tajo su mala racha de siete juegos sin ganar, un aspecto que le ha provocado bajar hasta la octava casilla de la tabla general con apenas siete puntos y además sin poder marcar un gol en sus dos últimas presentaciones en la liga, algo que el propio cuerpo técnico que encabeza el capitalino Erick Dowson Prado no puede ocultar al señalar que “se ha trabajado en ello, son circunstancias que el fútbol presenta y que pese a los momentos que se han creado no hemos sido capaces de marcar, solo queda seguir trabajando fuerte para superar este incómodo momento que nos tiene en un lugar que no habíamos planificado.”

Mientras que por la noche en el Sergio Torres Rivera el local Luis Ángel Firpobuscará sumar su segundo triunfo consecutivo recibiendo a los norteños del A.D. Chalatenango.

Los pamperos que maneja el argentino Carlos De Toro se encuentran con la oportunidad de oro de salir por fin del sótano en la tabla acumulada donde han estado ubicados en casi todas la temporada toda vez logren vencer a un equipo blanquivioleta que buscará no repetir los errores que lo condujeron en la fecha anterior a una dolorosa e inesperada derrota en casa a manos de Jocoro.

Los pupilos que dirije el tecleño Misael Alfaro irán a Usulután con la consigna de sumar al menos un punto para intentar recuperar la cuarta plaza