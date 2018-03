Águila despide al uruguayo Jorge Casanova

El Águila se quedó sin entrenador después del empate de este domingo ante Firpo (1-1), según anunció esta noche el presidente corporativo de los emplumdos, Pedro Arieta.

La directiva del equipo emplumado se reunió de emergencia luego del partido en el estadio Juan Francisco Barraza y decidió no confiar más en el suramericano.

Casanova suma dos empates y una derrota en el Apertura 2017 salvadoreño. Además, logró la clasificación a cuartos de final de la Liga CONCACAF tras derrotar por los penales al Real Estelí de Nicaragua.



Junto a Casanova se va el preparador físico Fabián Berbotto.



ESCUDERO ES OPCIÓN

El argentino Osvaldo "el Pichi" Escudero, ex técnico del Santa Tecla y de FAS, es uno de los nombres que suena fuerte para sustituir a Casanova, según aceptó hoy Arieta, aunque también hay otras opciones.



"Esta misma noche vamos a decidir al nuevo técnico. Queremos que mañana el nuevo técnico dirija el entrenamiento del equipo. Incluso, el nuevo entrenador puede viajar esta misma noche", agregó Arieta.



En caso de que no se concrete lo de Escudero, el presidente emplumado dijo que tiene un plan B y un C, pero que deben tomar la decisión rápido. El Águila jugará este miércoles 16 de agosto el partido de ida de cuartos de final de Liga CONCACAF, ante el Árabe Unido de Panamá.