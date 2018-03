Águila: de tener la mejor defensa a sufrir apuros en la zaga

De los últimos seis torneos cortos que ha disputado el Águila, el actual Apertura 2017 ha sido en el que los emplumados han arrancado de forma más floja en el apartado defensivo, uno donde antes sobresalieron, al punto de ser considerado el equipo con la mejor defensa de la primera división cuscatleca.Tras cuatro fechas jugadas en el actual campeonato, los emplumados han recibido seis anotaciones, un número similar al del Clausura 2017 (cinco), aunque en ese certamen se repusieron y finalizaron como la defensa menos batida, con apenas 14 dianas en su casillero, tras 22 duelos.Esta vez el problema surge por desatenciones muy puntuales de la zaga, como sucedió ante el Chalatenango (fecha dos, derrota 3-2) con un mal despeje, o en el clásico nacional del pasado sábado (empate 1-1 con FAS), en el que una marca tardía costó el triunfo.Este aspecto ya fue destacado el fin de semana por el entrenador Osvaldo Escudero, quien manifestó que "por una distracción nuestra, ellos (FAS) nos empataron el partido". El timonel argentino también lamentó que el equipo "se caiga" en los segundos tiempos.Otra diferencia radica en el potencial ofensivo, que no tiene, por ahora, el mismo peso del campeonato pasado, tras anotar siete dianas en cuatro fechas y lograr siete puntos de 12 posibles. Esta vez, los migueleños llevan apenas tres puntos, cinco goles a favor y no han ganado.Osvaldo Escudero fue muy severo con los extranjeros, de quienes dijo que deben ser más aplicados para ser titulares.Ante el FAS fueron titulares los defensores reservistas Ronald Rodríguez y Ever González Acosta, éste último sustituido por el colombiano Jair Ibargüen, quien perdió la marca en la jugada del 1-1 durante el clásico nacional. "Pichi" advirtió que será más "estricto" en este tema.Revisando los antecedentes, la última vez que los aguiluchos recibieron seis dardos rivales en su meta fue en el Clausura 2014. Los emplumados terminaron octavos (jugaban 10 equipos) y acabaron con un total de 26 goles en contra.Antes, en el Apertura 2013, la defensa del Águila fue vulnerada con facilidad, por ello acabaron con 21 goles en contra y en el noveno lugar.Estos son los goles recibidos por el cuadro negro y naranja en sus primeros cuatro juegos, en los últimos seis torneos cortos:Apertura 2017 6Clausura 2017 5 (acabó como la mejor defensa con 14 tantos recibidoS)Apertura 2016 3Clausura 2016: 3 (solo recibió 12 goles en 22 duelos)Apertura 2015: 1 (16 encajados en 22 fechas)Clausura 2015: 5