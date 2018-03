Águila cumplió castigo sobre el estadio Barraza

El Águila solventó anoche, en el Cuscatlán, el castigo por un juego que sufrió su sede, el estadio Juan Francisco Barraza, impuesto por la comisión disciplinaria de la FESFUT el pasado 19 de mayo.

El estadio migueleño fue suspendido por una fecha tras los disturbios ocurridos el domingo 14 de mayo, cuando el Águila cayó derrotado 2-3 a manos del Santa Tecla en el juego de vuelta de la fase semifinal, resultado adverso que eliminó al plantel negronaranja de la final del Clausura 2017.

Pedro Arieta Iglesias, presidente del equipo negro naranja, aseguró que “tras pagar este castigo de un juego vamos a reforzar las medidas de seguridad en el estadio Barraza, para el siguiente partido de local en el actual torneo y así evitar que se repitan esas acciones”.

El pope aguilucho confirmó que el partido ante Luis Ángel Firpo, por la fecha tres del Apertura 2017, el domingo 13 de agosto, ya podrá realizarse en la cancha migueleña.

“Vamos a reforzar cada acceso de las distintas localidades del estadio Barraza. Habrá más gente nuestra en esa labor y si hay aficionados que reincidan en dichas acciones se sacarán del estadio y no se les permitirá su ingreso a ningún juego de Águila como local”, espetó Arieta Iglesias.

PIDEN AYUDA A LA ALCALDÍA

El presidente lamentó a su vez que las conversaciones que pretenden entablar con la alcaldía de San Miguel para encontrar un acuerdo para evitar futuros incidentes no se hayan logrado por el momento.

“Deseamos hablar con el señor alcalde (Miguel Pereira) a fin de alcanzar un acuerdo con ellos, en el sentido que nos permita controlar el acceso de las ventas al estadio. Eso fue el detonante en el juego ante Santa Tecla ya que el acceso de ventas y el parqueo fue controlado por la alcaldía y no por Águila”, explicó.

“Se ha solicitado la audiencia con el edil, pero lastimosamente hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Queremos negociar ese punto, el espectáculo lo debe manejar Águila y no la alcaldía de San Miguel, queremos llegar a un acuerdo equitativo. Si ellos pretenden manejar el parqueo con gusto acataremos eso, pero que nos permita controlar el acceso de ventas ya que allí se generó los incidentes ya que no hubo control y se dejó ingresar cerveza en botella”, afirmó.