Águila confirma amistoso contra Atlético Marte 

El vicepresidente de Águila, Alejandro González, confirmó que Águila se medirá en un compromiso amistoso ante Atlético Marte que se realizará este sábado a las 3:30 de la tarde en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel.

A una semana del inicio del Apertura 2020, esta podría ser la prueba más exigente del equipo migueleño. Se espera que antes de ese juego pueda llegar al país el timonel emplumado, Hugo Coria, quien está en Estados Unidos en este momento.

Hasta ahora, Águila ha trabajado en las últimas dos semanas a cargo del asistente Mario Mayén Meza. "Este sábado ante Marte tendremos un examen y nos va a servir para sacar nuestras conclusiones de frente al inicio del torneo. Estoy contento de volver a una institución con la que me he identificado, No lo niego estuve en otras instituciones, pero la verdad es que uno se identifica con los colores. Siempre lo he dicho, me identifico con el equipo (Águila) Creo que este es un reto doble de salir adelante con el equipo", dijo "el Tiburón".

Luego, quedará a criterio del cuerpo técnico de Águila si ante Marte dará minutos a los refuerzos brasileños, Jan Maciel, Marlon da Silva y Bruno Kairon, quienes tendrían a esa altura entre cuatro o cinco prácticas con el plantel. Aparte de los suramericanos, toda la nómina estaría a las órdenes para el choque ante el Ballet Azul.

Por su parte, Marte espera poder tener en el banquillo a su timonel principal, Christian "Pájaro" Domizzi, para el choque ante los migueleños. El gaucho, antes de salir de Argentina, ha estado pendiente de todos los trabajos que ha hecho el equipo bandera en la pretemporada presencial. Desde tierras gauchas dio algunos atisbos de cómo quiere que sea el comportamiento táctico de los carabineros en el Apertura 2020.

"Uno siempre busca tener un equipo ordenado, agresivo de mitad de cancha hacia adelante, que siempre esté en firme. Me gusta tener jugadores que se adapten a las circunstancias. Si hay que ir arriba a buscar el partido, se hace. Hay que tratar de ser protagonistas en el mayor de los casos, con objetivos precisos. Buscamos jugar de local y visitante de la misma forma. No varían mucho los esquemas, a menos que sea por obligación (sanciones o lesiones)", dijo Domizzi a este medio.