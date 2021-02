Águila, con mal sabor de boca tras empate

Con mal sabor de boca. Así terminó el Águila tras el empate de 1-1 frente a Municipal Limeño en el primer partido del Clausura 2021, el cual se disputó en el Juan Francisco Barraza.

El auxiliar técnico del conjunto naranja, Rodolfo Góchez, aseguró el resultado ante los cucheros no cayó del todo bien para el plantel y calificó el partido como un inicio de torneo inesperado.

"El resultado no es positivo, pero en los inicios de un torneo, cuando ha habido un cambio en el cuerpo técnico, el grupo se adapta a ciertas cosas y puede ser normal que no se arranque como uno quiere, aún cuando es el mismo cuerpo técnico, el arrancar de nuevo más que todo con un parón bastante atípico como el que hubo y tomando en cuenta que los jugadores venían de un torneo bastante atípico y en una temporada bien corta, al haber parado tres días y luego retomar, también creo que hay un tema psicológico... Creo que eso nos pasó factura el día de hoy", dijo Góchez tras finalizar el partido.

"No estuvimos finos en algunas decisiones, pero no nos volvemos locos, fue un empate en casa, sí, nos vamos con un mal sabor de boca de que lo podríamos haber ganado, tuvimos para matarlo y no pudimos", agregó el estratega salvadoreño.

Góchez también hizo mención sobre el hecho de que Águila mostró dos caras en el partido, donde en el primer tiempo fue superior a Limeño, y en el segundo no.

"Cedimos la pelota, no es que la hayamos cecido, sino que cuando la tuvimos no le dimos el tiempo, hay que madurar a cada acción para pensar en cómo finalizarla, eso nos llevó a que tuviéramos pérdidas producto más de nuestros errores, que virtudes de ellos. Ellos no tenían nada que perder, hicieron cambios más ofensivos y terminamos cediendo el partido", expresó.

Al respecto de las virtudes del equipo de Nelson Ancheta, Góchez destacó que Limeño nunca se dio por vencido y siempre optó por buscar el marcador.

"Es destacable que Limeño nunca se dio por vencido, no jugó a la contra, este equipo que iba perdiendo salió a buscar el partido y supieron aprovechar los errores que nosotros cometimos, no jugamos bien, es la principal razón que nosotros obtuvieramos este resultado", añadió.

CON LA MENTE EN JOCORO

Pasados los primeros 90 minutos del torneo, el Águila ahora piensa lavar su imagen ante Jocoro en el mismo escenario de este sábado, en el Juan Francisco Barraza.

"Contra Jocoro iremos con la misma mentalidad siempre, Águila es un equipo grande, vamos a buscar siempre los partidos y cuando pasan estos resultados que nos dejan un mal sabor de boca ya está comprobado que les tocan la fibra, los hace despertar y buscan jugar mejor. Contra Jocoro tenemos que cambiar esta imagen", concluyó el auxiliar técnico.