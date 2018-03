Águila brinda ayuda a joven lesionado por hinchas del Alianza

La directiva del Águila y algunos jugadores colaboraron con la recuperación del aficionado Stanley Prudencio, joven que salió lesionado tras ser agredido por aficionados del Alianza el pasado domingo.

Tras disputarse el partido, que terminó con un empate sin goles, los actos de violencia volvieron a ocurrir y Prudencio se llevó la peor parte. Recibió una pedrada en su boca y perdió parte de su dentadura.

"Nosotros veníamos saliendo del estadio (Cuscatlán) y pretendíamos irnos por arriba (buscando La Cima) pero la Policía nos impidió el paso y nos mandó por la el Árbol de la Paz. Ahí nos estaba esperando la afición del Alianza, en la zona del centro comercial y del monumento Hermano Bienvenido a Casa. Eran demasiados y no pudimos hacer nada, nos quebraron los vidrios de los buses y lesionaron a varias personas", contó Prudencio.

Pero la directiva del Águila no se quedó de brazos cruzados y se ofrecieron a financiar un tratamiento dental que se empezó a dar esta mañana.

El Águila, en su cuenta de Twitter, publicó fotografías del tratamiento:

Stanley Prudencio, joven lesionado tras los cobardes ataques del domingo, recibe el tratamiento dental, ayuda que brindemos cómo CD Águila. pic.twitter.com/cAuiMhj2O3 — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 28 de febrero de 2017

Además, el portero Benji Villalobos y el defensor Jimy Valloyes visitaron la clinica dental donde está siendo atendido el chico, con el fin de darle apoyo tras el acto ocurrido el pasado domingo."Gracias a Dios he recibido atención médica, primero por los líderes de La Inmortal 12 (barra del Águila), quienes me pagaron un dentista privado; y este martes el doctor Pedro Arieta (presidente corporativo del Águila) me llevó a un odontólogo y ellos cubrirán los gastos", contó el aficionado oriundo de Cuscatlán.