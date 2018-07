Águila arrancará con su pretemporada este lunes 9 de julio

El Águila ha estado bajo un ambiente de silencio, rumores, crisis por deudas, pérdida del referente goleador (Javier Lezcano) y la incertidumbre sobre el cambio de administración. Pero hoy por fin hubo un poco de luz y el equipo anunció el arranque de pretemporada.

El cuadro emplumado tiene programado mañana iniciar pretemporada en el estadio Juan Francisco Barraza, a las 8:00 de la mañana.

En las últimas horas el Águila sacudió sus alas con dos entrenadores que estaban al frente del trabajo con las juveniles: Marvin "Perica" Benítez (Reserva y asistente técnico) y Salomón Quintanilla (Sub 17). Ambos ya no siguen. Al primero se le venció su contrato y nunca recibió una oferta de renovación y con el segundo sí había contrato pero no cuenta para la institución.

Carlos Romero, quien viene de dirigir al Audaz, tendrá que recomendar quien será su asistente para el próximo torneo Apertura 2018.

REFUERZOS PARA EL PLANTEL

Entre los refuerzos nacionales que son esperados están Diego Galdámez Coca, quien viene de destacar con Municipal Limeño y vuelve al nido; y Kevin Sagastizado, exjugador del Pasaquina. Además, también se espera a Iván Barahona y Ricardo Guevara.

En el plantel se mantiene el defensa colombiano José Ramírez.

Entre las bajas están Javier Lezcano, quien terminó contrato y fichó por el club boliviano Guabirá.

SIN PRESIDENTE, TODAVÍA

Esta tarde, en plática con EL GRÁFICO, el médico del Águila, Vitorino Villatoro, confirmó que no ocupará el cargo de presidente en la nueva junta directiva del equipo emplumado.

"Hubo unas cuestiones que no me parecen. Entonces mejor me mantengo a un lado. No se quién va a ser. Yo ayer hablé con la gente y les dije que ya no iba", apuntó Villatoro.

Villlatoro aseguró que se ha conformado una directiva con integrantes que no conoce. "El senor (Adolfo) Salume es quien da el dinero, pero ha nombrado quien le maneje esas cosas", apuntó el médico del equipo migueleño.

Por otra parte, Villatoro indicó que con Pedro Arieta padre e hijo salen de la administración del equipo naranja y negro, definitivamente. "Ellos (familia Arieta) eran administradores del equipo, no eran dueños", aseguró Villatoro.