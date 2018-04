Águila apunta a llegar al cuarto lugar

La victoria por 1-0 sobre Municipal Limeño en el marco de la jornada 16 ha provocado en la interna del Águila un ambiente de mesura pero sin dejar a un lado la satisfacción de volver a celebrar un triunfo necesario para mantener su fe de clasificarse entre los primeros cuatro lugares de la tabla general.

El Águila no ganaba desde la jornada 10 cuando derrotó de visita al FAS el pasado 25 de febrero y no lo hacía jugando en el estadio Juan Francisco Barraza desde que goleó al Firpo por la fecha ocho el pasado 18 de febrero, por lo que el triunfo del pasado jueves ha calado bien en el interior del plantel negro naranja que ha criterio de su nuevo estratega, Miguel Aguilar Obando, el equipo merecía ganar en las últimas cinco fechas en que el plantel migueleño apenas cosechó dos empates jugando en casa y tres derrotas, incluyendo una en San Miguel a manos de Pasaquina, que hizo encender las alarmas entre la afición negro naranja.

“Nunca hubo claridad para definirlos, lastimosamente en los juegos de local empatamos dos y perdimos uno y en las visitas ante Santa Tecla y Alianza fueron derrotas”

“En primer lugar decir que desde mi llegada al banquillo del Águila el equipo ha trabajado a consciencia a fin de reconstruir lo que el equipo había perdido, no había el manejo de un buen camerino, hacer un trabajo físico, técnico-táctico y psicológico que los jugadores necesitaban, se había logrado eso en la primera semana de labores pero lastimosamente no se logró traducir eso en la cancha ya que en los últimos resultados no llegaron como uno planificó”, afirmó Aguilar Obando.

“Nunca hubo claridad para definirlos, lastimosamente en los juegos de local empatamos dos y perdimos uno y en las visitas ante Santa Tecla y Alianza fueron derrotas”, afirmó el entrenador.

El nuevo estratega de los emplumados que hace pareja con Marvin Benítez aseguró que “sabemos que el trabajo realizado en equipo era el mejor, nunca dudé la capacidad del cuerpo técnico anterior pero me contactaron buscamos hacer una labor profesional junto a los demás compañeros del cuerpo técnico. Creo que el triunfo logrado ante Limeño el pasado jueves fue fundamental, en lo personal en el fondo fue bueno para mí, estar en Águila es una presión enorme, no cualquier técnico o jugador llega al plantel por el nombre del equipo, por su historia, sabemos que esa presión seguirá por su historial, por su afición que es exigente al igual que su directiva”, aseveró el técnico emplumado quien aclaró que “nunca se nos dijo por la directiva que si no ganábamos un partido de los últimos cinco ésto se terminaría, nunca hubo esa presión extra entre nosotros”, acotó.