Águila apelará sanción al estadio Barraza

Pedro Arieta Iglesias, presidente del equipo negro naranja, aseguró telefónicamente que como junta directiva apelarán el castigo de un juego de suspensión que recibió el estadio Juan Francisco Barraza por los incidentes que se dieron el pasado domingo en el juego contra Santa Tecla.“He sido notificado ésta tarde por la liga a través de mi correo electrónico de la resolución de la comisión disciplinaria de la FESFUT donde nos sancionan con un partido el estadio Barraza. En este caso me sorprende la resolución, la recibimos de manera sorpresiva, siento que no podemos caer en la informalidad, la comisión (Disciplinaria) había resuelta ya sobre este tema con una sanción económica de $600 dólares por la conducta incorrecta de nuestros aficionados en ese partido y ahora salen con ésta resolución fundada en presiones mediáticas que siento motivó a dicha comisión para sancionar nuestro estadio”, destacó con indignación el pope emplumado.También puedes leer: Comisión disciplinaria sancionó al Barraza con un juego Arieta Iglesias añadió “como junta directiva del Águila condenamos de sobremanera cualquier acto de violencia en nuestro estadio, puedo afirmar que ya se identificó a la persona que lanzó la botella de cerveza de vidrio y se ha tomado la decisión de castigarlo con la no autorización de su ingreso al estadio Barraza, con ello queremos demostrar que estamos en contra de cualquier actitud antideportiva de nuestros aficionados y espero que esos actos no se repitan más.”Sobre la acción a futuro de su administración sobre esta resolución, Pedro Arieta Iglesias confirmó que “por supuesto vamos a apelar a las instancias respectivas esta resolución que sentimos está fuera de toda norma jurídica. No entendemos la discrecionalidad de la comisión disciplinaria de la FESFUT para cambiar o agregar a una sanción económica ya estipulada a la sanción deportiva del estadio cuando eso no lo contempla el Código Disciplinario de la FESFUT. Sentimos que dicha comisión se sintió presionada por los comentarios que circularon en redes sociales luego de conocerse el miércoles su primera resolición, sentimos que es extemporánea ya que no se puede resolver dos veces un mismo caso”, destacó el dirigente migueleño.