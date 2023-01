Águila anuncia el fichaje de Darwin Cerén

El Águila anunció este 31 de diciembre del 2022 el fichaje de nada más y nada menos que Darwin Cerén, quien tras nueve años en la MLS, liga de fútbol élite de Estados Unidos, regresa al fútbol nacional para cumplir su "sueño de niño" de jugar con el conjunto migueleño.



El fichaje de Darwin Cerén es el último de una serie de contrataciones del Águila del técnico argentino Sebastián Bini, quien asumirá su segundo torneo al mando del nido.

"Bienvenido al mejor del mundo Darwin, feliz año nuevo a la mejor afición de ES . Lo mejor está por venir", dijo el presidente del Águila Alejandro González.



El Águila hasta la fecha es el equipo que mayor cambios ha realizado en su plantel. Los aires de cambio esperan que el equipo ayude al equipo a recuperar el protagonismo quitado por Alianza y FAS en los últimos años.



La incorporación de Darwin Cerén añadirá mayor jerarquía a un plantel que ya cuenta con nombres interesantes como el caso de los dos porteros Benji Villalobos y Rafa García.



"Feliz de llegar donde un día de niño soñé jugar. Ahora se cumple no solo para mí también para mi familia. Gracias Águila, por la confianza", escribió Darwin Cerén en sus redes sociales.



Cerén fue el último talento salvadoreño exportado que consiguió regularidad en el fútbol de la MLS. El ex jugador del Juventud Independiente estuvo en el Orlando City (2014-2016), SJ Earthquakes (2016-2017), y el Houston Dynamo (2018-2022). El volante mixto trae consigo 199 partidos con los tres equipos entre liga MLS y US Open Cup.



Aparte de la incorporación de Darwin el Águila anunció los fichajes del portero Raafa García (ex portero de Alianza), Melvin Cartagena, Bryan Paz, Juan Barahona y los refuerzos extranjeros Francisco Campos, Flavio Scarone, y Daniel Pimienta.



Las bajas que reporta el plantel emplumado son Edgar Medrano, Jahir Barraza, Kevin Santamaría, Luis Acuña, Edwin Lazo, Martín García, Fabricio Alfaro, Tomás Granitto, Marlon Trejo y Romulo Villalobos.