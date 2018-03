Águila alcanzó acuerdo por Jimmy Valoyes con Cortuluá

El presidente del Águila, Pedro Fausto Arieta Iglesias, confirmó hoy el acuerdo con la dirigencia del Cortuluá de la primera división de Colombia para que el zaguero cafetero Jimmy Valoyes juegue en las filas de ese plantel.

"Solo estamos esperando que nos hagan la transferencia correspondiente. Luego vamos a hacerles llegar la transferencia del jugador", apuntó el titular del Águila.

Arieta dijo sentirse satisfecho por la forma en que se cerró el trato con el Cortuluá.

"Es así como se tienen que hacer las cosas, entre clubes. Si el equipo de Colombia nos hubiera llamado desde el principio, nosotros ahí mismo hubiéramos considerado. Es bien feo que primero el jugador salga diciendo que se retira del equipo, porque me quiero quedar con mi familia. Las razones son válidas. Lo único que no se cuidó fue el orden de las cosas. Fue hasta el viernes que nos llamó la dirigencia de Cortuluá y nos aclaró que supuestamente el jugador no había firmado contrato, pero que sí cuentan con él. Hoy en horas de la mañana, nos pusimos de acuerdo por el tema de Valoyes", apuntó.

Por su parte, el el presidente ejecutivo del Cortuluá, Óscar Martán, tambien indicó que hay un acuerdo con Águila por los servicios de Jimmy Valoyes.

"Parace que Águila tiene a otro jugador colombiano para suplantar a Valoyes. Sé que ese jugador tambien jugó acá en Cortuluá, pero le tocaría a ese club decir el nombre del jugador. Ya hablamos con el club Águila por Valoyes y solo quedamos a la espera de la transferencia y la resciliación. Creemos que todo está resuelto. ya nos pusimos de acuerdo con Águila", apuntó el directivo.