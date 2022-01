Águila-Santa Tecla: duelo para ampliar el invicto

El Águila ha iniciado muy bien el campeonato. En dos jornadas no ha encajado ningún gol y ha conseguido un empate y una victoria. En la jornada anterior derrotó al FAS en el Óscar Quiteño por 0-3, logrando llevarse el Clásico Nacional número 249.



Con este arranque, el cuadro migueleño se posiciona en el segundo lugar de la tabla del Clausura 2022, solo dos puntos por debajo del líder Isidro Metapán.



Para prolongar su racha invicta, el equipo dirigido por Agustín “Chochera” Castillo recibirá en el Francisco Barraza al Santa Tecla.



En su primer partido en casa, Águila acabó con diez hombres tras la expulsión de Santos Ortiz y el duelo acabó en un empate sin goles ante el Jocoro.



Por otra parte, Santa Tecla ya sabe qué es ganar fuera de casa en este torneo. En la primera fecha logró sacar una importante victoria ante el subcampeón nacional, el Platense, en el Antonio Toledo Valle.



En la fecha anterior, el cuadro perico logró salvar un empate en Las Delicias ante el Once Deportivo para prolongar su racha invicta.



En la tabla de posiciones, ambas escuadras están igualadas en puntos, pero por diferencia de goles, los migueleños se alejan de los tecleños por dos posiciones.



Los miembros de ambas escuadras quieren continuar peleando por permanecer en los primeros puestos de la tabla, y han calificado como “difícil” el partido de este miércoles.



"Será un partido difícil, pero debemos ser fuertes en casa y revertir lo que hicimos ante Jocoro. Debemos ganar ese partido con la ayuda de nuestra afición", expresó Kevin Santamaría, quien debutó con doblete ante FAS.



“(Estamos) motivados porque el equipo viene haciendo bien las cosas y vamos a jugar contra un equipo grande, y eso es una motivación extra para nosotros también jugar contra esos equipos. Esperamos en Dios hacer bien las cosas y sacar un buen resultado. Sabemos que va a ser difícil, Águila viene motivado y nosotros también estamos motivados a ganar para alejarnos del descenso”, dijo Roberto, “el Torito” González, quien marcó el gol del empate ante el tanque fronterizo.



Para este partido, Santa Tecla no contará con el defensa central Elio Castro, quien cumplirá su segundo partido de sanción tras salir expulsado en la primera fecha ante el Platense.



“Tenemos a Elio suspendido, estamos casi con el equipo completo. En estos días hemos podido sacar alguna gente que estaba con enfermedad o lesionada, algunos le falta agarrar un poco más de preparación física, pero allí vamos, prácticamente tenemos equipo completo”, comentó el entrenador del cuadro tecleño, Daniel Bartolotta.



El técnico de Águila, Agustín Castillo, también señaló que cuenta con el plantel completo para el duelo ante los tecleños.



“Estamos bien, gracias a Dios estamos cada día con todo el plantel completo, no tenemos golpeados, lesionados, gracias a Dios las enfermedades ya se están curando. Venimos robustecidos por esta victoria importante que conseguimos en el Clásico, pero como le decía a los muchachos, ya pasó, ahora hay que pensar en Santa Tecla y Limeño”, indicó “la Chochera”