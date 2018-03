Águila: Nicolás Fagúndez revela lo que siente por las deudas salariales

Nicolás Fagúndez es el referente del Águila en el mediocampo, pero acepta que este Clausura 2017 es distinto al Apertura 2016, no solo porque su rendimiento ha mermado y de igual forma sus números como goleador, sino por los problemas económicos que atraviesa el equipo y el fútbol salvadoreño en general.El uruguayo confiesa en una entrevista que publica hoy, en la edición impresa de EL GRÁFICO, que las deudas son un mal que le persiguen, pero que no pensó que las viviría en El Salvador."No es una experiencia nueva en mi carrera, en Uruguay lo he vivido también (deuda salarial) pero la idea al salir de mi país era no pasar por esa misma experiencia vivida. Salir de Uruguay es para estar tranquilo y lo que he vivido acá ha sido difícil. Si uno no cobra no come, uno no vive, y aunque uno trata de no reflejarlo en la cancha es difícil", confesó.El mediocampista dejó entrever que este atraso en sus salarios puede ser un factor que está incidiendo en el rendimiento del equipo dentro de la cancha."Afecta en lo psicológico a la hora de entrenar, cuando ponés la cabeza en la almohada y comenzás a hacer cuentas en el aire de lo que debés, pero uno trata de estar tranquilo y confiado que se solucionará", añadió.Y remarcó que el problema es de todo el fútbol salvadoreño: "A nivel país estos problemas le hacen mucho daño al fútbol porque me pongo en la situación de los demás compañeros y los entiendo. Lo que ha pasado en Chalatenango me afecta también porque uno como colega desea que a todos les cumplan sus salarios, es un trabajo y a nadie le gusta que trabajés y no te paguen lo que has hecho en la cancha".Sobre el bajón en su rendimiento, dijo que "he errado en la definición porque he tenido algunas situaciones de gol claras y no he convertido. Eso en verdad no me preocupa, estoy tranquilo conmigo mismo, siempre que pueda aportar al equipo en asistencias a los compañeros para que ellos puedan convertir. Si hablamos de asistencias hechas en el torneo anterior (seis) a las que he hecho en la actualidad (cuatro) son casi similares (y con menos juegos realizados), entonces hablamos que la diferencia son los goles, pero repito, estoy tranquilo".El uruguayo también habló de los objetivos del Águila y de su reciente sanción, así que podés informarte más sobre su opinión en la edición impresa de EL GRÁFICO o en la digital, a través de nuestro kiosco