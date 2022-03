Águila-FAS: Un partido distinto en el Clausura

No es un partido cualquiera. Águila recibe en el Barraza a FAS en un encuentro que retoma el Clásico Nacional en condiciones distintas a lo que ocurrió en la primera vuelta entre ambos equipos.



Porque en esta ocasión, tanto los santanecos como los migueleños llegan con mejor ritmo de juego y eso deberá demostrarse en el campo. En la primera vuelta, los emplumados asestaron un crítico 3-0 sobre FAS que puso en duda la capacidad del equipo ante rivales de peso.



A pesar que eso marcó el inicio irregular de FAS, las circunstancias en esta ocasión son distintas porque el equipo recién viene de un ascenso en su juego que le ha permitido estar entre los primeros de la clasificación aunque todavía les hes complicado ganar.



En FAS hablan de revancha. Ver caer el fortín que significaba el estadio Quiteño en la segunda fecha dejó tocado a un plantel que como local no ha tenido solvencia ofensiva para sacar ventaja y aquel encuentro fue el inicio de la mala racha.



El atacante Wilma Torres habla de revancha, ir al Barraza y borrar la caída que tuvieron los de Jorge Rodríguez en aquel lejano partido. "Es una revancha prácticamente porque ellos nos vinieron a ganar aquí en un momento que no estábamos bien físicamente y obviamente vamos a querer ir a sacar un buen resultado a San Miguel", dijo el extremo santaneco.



Torres además agregó que "Nosotros nos preocupamos por nosotros, por hacer bien el trabajo. FAS está obligado siempre a salir a buscar los resultados", ya que saben que hay una presión extra en este tipo de encuentros.



El Clásico Nacional es el encuentro central de la jornada. El técnico Jorge Rodríguez mencionó también que, más allá del tema deportivo, espera que la afición cumpla y mantenga el respeto dentro y fuera del estadio.



"Al final el fútbol tiene que unir a todos. Los jugadores tienen que dar el máximo en la cancha pero antes y después los aficionados tienen que tener la madurez", dijo el estratega santaneco.



PARA CUALQUIERA

Mientras tanto en San Miguel, los dirigidos por Agustín Castillo llegan en excelente estado de forma, líderes y tirando la presión del lado del rival, que entienden que está tocado tras lo ocurrido en el Quiteño.



Pero es un partido distinto y es el discurso que prevalece en la cueva emplumada. Gerson Mayén consideró que "Es un partido distinto. No nos preocupamos por lo que hagan ellos, sino por cómo jugaremos nosotros. Sabemos que enfrente está un plantel con buenos jugadores y siempre se respeta al rival pero nosotros saldremos a hacer nuestro fútbol y tratar de repetir en casa lo que pasó en Santa Ana".



Para Castillo, los panoramas son distintos a lo que se vivió en la primera vuelta. "Tanto ellos como nosotros estamos mejor preparados, ya se jugó toda una vuelta y estamos mejor en el aspecto físico. Como siempre los clásicos son impredecibles", dijo "Chochera", agregando que son partidos que se juegan distinto y con otra actitud.



Águila y FAS reviven una vez más el Clásico Nacional. Uno puede ampliar su liderato y el otro busca saldar una deuda de honor con su afición.