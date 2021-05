Agotadas las entradas de sol general para FAS

En menos de una hora se agotaron las entradas para el sector de sol general sur de FAS en las taquillas del estadio Quiteño de Santa Ana, en el único día de venta que había programado la dirigencia del equipo finalista.

Cientos de aficionados se mostraron inconformes por la situación de agotamiento de entradas. Señalando a la dirigencia del equipo como la principal responsable de este problema.

La venta de boletos inició con un retraso de 1 hora 30 minutos después de lo previsto. La cantidad de personas en las filas recorrían varios metros al contorno del escenario deportivo. Algunos de los aficionados aseguraron haber llegado a las 2:00 de la madrugada para adquirir su boleto.

"Uno vino acá desde temprano. Y no es justo que luego de pocos minutos ya no hay entradas. Aquí hay algo sucio por parte de la directiva, nos dieron la espalda a los verdaderos aficionados. Así como en mi caso ya no iré porque en sol debía gastar más de $100 en entradas, y ahora cómo compro para otro sector?", reaccionó una aficionada de FAS.

Otro grupo de aficionados se dirigió a las oficinas del equipo santaneco situadas en el estadio; sin embargo no obtuvieron respuesta alguna.

"Desde las 6:00 de la mañana vine para comprar mi boleto. La emoción por ir a una final más con el equipo es evidente en todos los que estámos acá por una entrada. Tenemos mucha esperanza de poder alzar la corona 18 este domingo y traerla a Santa Ana", comentó Raúl Sánchez, luego de haber adquirido su entrada.

Cabe destacar que en la taquilla del Quiteño, únicamente se vendían dos entradas por persona.