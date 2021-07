Aficionados salvadoreños se muestran optimistas con la selección

La selección de El Salvador sigue preparándose para el partido de cuartos de final de la Copa Oro 2021, y tras su gran actuación en la fase de grupos, la afición salvadoreña se mostró satisfecha con lo mostrado por el equipo dirigido por Hugo Pérez.

Algunos aficionados se mostraron satisfechos tras el último partido que disputó el combinado nacional ante México, pese a que el marcador fue de 1-0 en contra de El Salvador.

“Yo he visto que la selección se para bien en la cancha, contra México jugaron más o menos bien, en el segundo tiempo mejor. Yo creí que como México nos tiene con aquello de la paternidad pero no, ya no se movió el marcador”, comentó Jorge Chávez.

El aficionado de la selección, Jorge Chávez, consideró que la selección de El Salvador hizo un buen partido ante México.

“El segundo tiempo sí fue de nosotros, desgraciadamente el tiro de Larín pegó en el poste, no porque hubiera sido un empate. Yo vi que estuvo bien la selección, podemos progresar un poco más si le ponemos amor a la causa”, expresó Emmanuel Flores.

A pesar de aún no conocer al rival de la selección en cuartos de final de la Copa Oro, la afición salvadoreña considera que la Azul puede clasificar a la semifinal del certamen regional, instancia a la que jamás ha llegado desde que cambió de formato en 1991.

“Sí creería que sí pueden llegar a semifinales, realmente si juegan como han estado hasta hoy en día pensaría que pueden llegar a hacer un gran papel en la próxima ronda”, mencionó Miguel Francisco Rojas.

Miguel Francisco Rojas, seguidor de la selección nacional, cree que El Salvador avanzará a semifinales en la Copa Oro.

“Como todo salvadoreño creemos en la capacidad de nuestros jugadores. Allí dejamos de ser de un equipo o de otro, nos convertimos en uno solo. En lo personal confío que sí podemos avanzar y que podemos llegar a la final, incluso llegar a levantar esa copa”, declaró un aficionado que se identificó solamente como Sergio Alexander.

La selección de El Salvador disputará el partido de cuartos de final el próximo sábado 24 de julio a las 5:30 PM, hora de El Salvador.