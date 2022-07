Aficionados en el Quiteño lamentan la crisis del fútbol

Los seguidores de FAS y Alianza mostraron su descontento en la previa de la Copa Morena tras la situación que vive el fútbol salvadoreño con la crisis administrativa.



Debido a la celebración de las fiestas Julias en el departamento de Santa Ana, FAS y Alianza se midieron en el estadio Quiteño en un encuentro amistoso en medio del parón que vive el fútbol de la primera división.



Sin un lleno total pero con ambiente de domingo, los seguidores tigrillos se acercaron al recinto deportivo para ver un partido entre dos grandes del país luego de varios días sin poder observar un encuentro de primera.



"Super motivados, la verdad es que ya hacía falta esto, por ahí se veía que no, pero estamos felices. Las cosas no tienen que ser así porque ponen triste a todos los aficionados", dijo el seguidor de FAS Oscar Trejo.



Por su parte, Samuel Torres, otro aficionado tigrillo lanzó su mensaje claro y fuerte al sector administrativo de la FESFUT: "Que saquen a los ladrones y que continúe el fútbol. Tienen que armar una buena directiva ahí en la FESFUT".



Hay que mencionar que también hubo personas que cuestionaron la forma como se trató esta situación remarcando que si se necesita un cambio en el fútbol salvadoreño pero no a costo de los partidos de la liga mayor.



"Cada fin de semana venimos a apoyar al equipo. Creo que a nivel nacional todos los aficionados estamos un poco tristes por no poder seguir a nuestros equipos. Se pudo haber hecho un cambio pero no de esta manera, creo que fue la peor manera. Esperemos que sea un cambio para bien aunque se espera noticias de la FIFA", explicó el aficionado Luis Guevara.



Entre tanto aficionado tigrillo, unas personas de Los Angeles se acercaron al estadio para apoyar a FAS pero siempre mostraron su tristeza sobre el panorama que enfrenta el balompié cuscatleco.



"Confiamos en Dios que todo este asunto de la política y la FESFUT se solucione. Es lamentable porque no solo se daña al fútbol sino también a personas externas como la gente con sus negocios, la directiva no tiene sus ingresos, los patrocinadores también salen afectados", comentó Kevin Flores.



Por su parte, los seguidores de Alianza llegaron en un número reducido sobre la hora pero colocaron una pancarta sobre el paron del torneo Apertura que decía "Liberen al fútbol".