Aficionados del West Ham reportan “11 muertos en la cancha” y la policía les pide que paren ya

La policía del condado de Essex ha tenido que ocupar sus redes sociales para pedir a los aficionados del West Ham que dejen de reportar "11 muertos" en la cancha cada vez que su equipo pierde, pues no solo alarman a las autoridades, sino que saturan las líneas y evitan que se atiendan verdaderas emergencias.

"Hay 11 muertos en la cancha", escuchó por primera vez la operadora al otro lado del teléfono y se alarmó. Pero cuando indagó más sobre lo que estaba sucediendo comprendió que no era real. "11 jugadores", agregó la voz desde el otro lado de la línea.

Por ello la policía ha tenido que pedir públicamente que cesen las llamadas en sus redes sociales:

Ringing 999 because @WestHamUtd have lost again and you aren't sure what to do is not acceptable! It is a complete waste of our time. #999foremergenciesonly