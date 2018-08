Aficionados del Firpo protagonizan disturbios luego de la derrota ante Audaz

Firpo sumó la tercera derrota consecutiva pero la nota negativa de la jornada fue la actuación de un sector de los aficionados pamperos que, ante las molestias por los malos resultados, decidieron entrar por la fuerza al campo y al sector de platea abriendo la puerta principal del estadio Cuscatlán.

En un hecho lamentable, estos aficionados fueron captados ingresando a la fuerza en las instalaciones del recinto deportivo.

Pablo Herrera, vicepresidente de la FESFUT y dirigente del Audaz confirmó que luego de la imagen que dejó la afición usuluteca se tomarán medidas. "Habrá sanciones porque aquí estaba la PNC y ellos debieron evitar que entraran esas personas (seguidores del Firpo)".

"No sé cuál era la orden de la PNC. Todos fuimos testigos de lo que pasó y la actitud de los policías no fue la correcta. Yo no sé cómo fue que entraron a las instalaciones del estadio", dijo Herrera, agregando que "puede haber sanción para Firpo. Hay que analizarlo porque esto no puede suceder. Con acciones así es que la gente no quiere venir al estadio", concluyó el dirigente del Audaz.