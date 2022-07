Aficionados del Fenerbache gritaron a favor de Putin en el juego ante el Dinamo de Kiev

Los gritos del nombre del líder ruso, Vladímir Putin, por parte de la hinchada turca en el partido de la Liga de Campeones del Fenerbache contra el Dinamo Kiev el miércoles en Estambul (1-2), provocaron este jueves protestas de la embajada ucraniana en Ankara.

"El fútbol es un juego justo. Ayer, el Dinamo Kiev fue más fuerte. Me entristece mucho oír las palabras de apoyo de los hinchas del Fenerbahe al asesino y agresor ruso que bombardea nuestro país", escribió el embajador ucraniano, Vasyl Bodnar, en Twitter.

"Estoy muy agradecido por el apoyo del pueblo amigo turco a Ucrania, al considerar inapropiada la actitud de la hinchada", concluyó el diplomático.

El partido de vuelta del Fenerbahe, actualmente subcampeón de la Superliga turca, contra el Dinamo Kiev en la segunda fase de clasificación de la Liga de Campeones, se volvió tenso en el minuto 53 cuando el árbitro expulsó por doble amarilla al centrocampista turco Ismael Yüksek.

El Fenerbahce ���� jugaba un partido ante el Dinamo de Kiev ����.



¿Que hicieron los hinchas turcos? Cantar "La la la la, Vladimir Putin".



De no creer. ��♂️pic.twitter.com/xEEflQsWAU — Valentín Torres Erwerle ✍️��️ (@TorresErwerle) July 28, 2022

Cuatro minutos después, Vitaliy Buyalskiy, del Dinamo, marcó el primer gol del partido y lo celebró de forma "exagerada", según la prensa turca, lo que le acarreó también una tarjeta amarilla.

En lo que parecía una especie de venganza, parte de la hinchada turca empezó a cantar el nombre de Putin, que invadió Ucrania en marzo pasado y mantiene ocupada una importante parte del país.

Aparentemente en reacción a estos cánticos, el entrenador del Dinamo, el rumano Mircea Lucescu, se negó a participar en la rueda de prensa posterior al partido, en el que el Fenerbahe recibió un total de seis tarjetas amarillas y el Dinamo, siete.

"Os pregunto si habéis contado cuántas faltas han cometido contra nosotros. Todo estaba en nuestro plan, y ganamos. Pero no contamos con la hinchada; no me esperaba estos gritos; una vergüenza", dijo Lucescu a la prensa, según informa el diario Habertürk.

El entrenador del Fenerbahe, el portugués Jorge Jesus, no hizo referencia al incidente ante los medios.

Sin embargo, en la tarde del jueves, el Fenerbahe emitió un comunicado en el que se distancia de "una parte de la hinchada que se acaloró durante 20 segundos en un partido de 120 minutos", después de los "movimientos exagerados" de un jugador del Dinamo para celebrar un gol.

En la nota, el club recuerda su invitación al Shakhtar Donetsk ucraniano en abril pasado para un amistoso a favor de la paz y rechaza que se le atribuya responsabilidad alguna en los gestos de los hinchas.

El comunicado se publicó después de que la UEFA anunciara este jueves la apertura de una investigación disciplinaria por la actitud de los hinchas del Fenerbahe, según afirman medios turcos.