Aficionados del Águila denuncian agresiones de barras del Alianza

Comunicado oficial de CD Águila, ante los ataques a nuestros aficionados tras el encuentro de ayer por la tarde ante Alianza FC. pic.twitter.com/QZAc5FYrf5 — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 28 de febrero de 2017

El duelo entre Águila y Alianza de este domingo 26 de febrero pintaba como histórico, no tanto por el resultado (0-0), sino porque era el primero en el que las directivas de ambos equipos organizaban juntas el duelo y compartirían la taquilla Por eso durante la previa del partido los llamados a la unión de los aficiones fue constante, pero al finalizar el juego los altercados aparecieron y los aficionados del Águila fueron los más perjudicados, según imágenes que ellos mismos compartieron a través de redes sociales.El encuentro futbolístico se vio empañado por disturbios en los cuales aficionados blancos habrían agredido a seguidores emplumados en los alrededores del estadio Cuscatán. Además, hubo daños materiales en autobuses y vehículos."Nos empezarón a lanzar latas desde los palcos, no se respetaron los 20 minutos de salida que establecían las medidas de seguridad y dos buses salieron dañados producto de la afición del Alianza, que ya nos estaban esperando con piedras a los alrededores del estadio", afirmó un aficionado del Águila contactado por EL GRÁFICO, que pidió reserva de su nombre por temor a más represalias.Según este mismo aficionado emplumado, la afición del Alianza salió antes de lo estipulado y emboscaron a los migueleños. Incluso, denunciaron que aficionados del Alianza aceptaron que cometieron los hechos.El presidente del Águila, Pedro Arieta, aseguró que las medidas de seguridad fallaron en este nuevo acto de violencia, ya que ellos habían avisado de unas presuntas amenzas contra seguidores del Águila. "Como directiva nos sentimos responsables y comprometidos con estos hechos de violencia.Estamos investigando y pedimos el apoyo de la PNC para resolver el caso y ayudar a nuestra gente que fue victima por los seguidores de Alianza", expusó Arieta. Arieta habló de tomar medidas en el caso para solventar lo mas rápido posible estos inconvenientes, pues en la segunda vuelta ambos equipos volverán a organizar el partido en el estadio Cuscatlán.En horas de la noche de este lunes, la directiva sacó un comunicado en el que intentó explicar lo sucedido: "Debemos reconocer que aunque los clubes tengan buenas intenciones de cambiar esta realidad, no se logrará si no se cambia la actitud individual de los fanáticos agresivos y los miembros de las barras organizadas violentas".