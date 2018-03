Aficionados de Municipal Limeño encararon a Hugo Ovelar

Aficionados del Municipal Limeño que se molestaron con el empate 0-0 con Santa Tecla se acercaron al cierre del juego al área técnica de Hugo Marcelo Ovelar, con quien intercambiaron reclamos, insultos e incluso amenazas.

"¿Cuántos son acá? Mil... A mí no me saca, lo que me molesta es que me hayan tirado agua, que me hayan asaltado (encarado), que me hayan llegado a la espalda. El insulto no es nada, pero ya agredir es un tema que no me gusta", declaró el estratega paraguayo, desde el engramillado del estadio Ramón Flores Berríos.

Y es que antes del pitazo final, los hinchas auriazules se acercaron a la valla que queda detrás del área técnica, con el fin de reclamar e insultar a Ovelar. Este se volteó y también tuvo palabras para los hinchas, antes de alejarse.

Incluso el veterano Francisco Jovel Álvarez y miembros del cuerpo técnico llegaron a calmar a los aficionados que gritaban contra el actual timonel cuchero.

"Yo no le tengo miedo a ningún cerote que grita, ni mucho menos encararlos mano a mano. Pero ya agredirlos físicamente, eso no", agregó.

"Yo no puedo ser un técnico que entre a la cancha y les diga a los jugadores: 'mirá, hacé esto', eso ya es mérito de ellos, el definir las jugadas y tuvimos varias", indicó sobre la falta de gol, el aspecto que más reclamó la afición santarroseña durante el compromiso de ida de los cuartos de final.