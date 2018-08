Aficionado recorrió 137 kilómetros en bicicleta para ver al Águila: ¡de Cuscatancingo al Barraza!

Herbert Santamaría, de 53 años y aficionado fiel del Águila, se atrevió a viajar en bicicleta desde Cuscatancingo, municipio de San Salvador, hasta el estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel, para ver el juejo entre Águila y Audaz, por la fecha 6 del Apertura 2018.

Recorrió 137 kilómetros, pero antes tuvo que sortear algunas dificultades mecánicas. Al final logró su cometido y pudo compartir con los jugadores del equipo migueleño por algunos minutos.

"Se me pinchó una llanta. Lo bueno es que traemos acá a compañeros que nos apoyaron. Pero acá estamos apoyando al Águila. Esta es la primera que lo hago. Me tuve fe de que podía hacer esto. Le pedí al señor que me diera fuerzas para llegar al Barraza", dijo Santamaría, que pese al cansancio estaba feliz.

MENSAJE A LOS JUGADORES

Sobre el porqué lo hizo, Santamaría dijo que quería mandar un mensaje claro.

"Lo hago para demostrar que los aguiluchos apoyamos a pie, bicicleta o carro. Apoyamos en las buenas y malas ", declaro.

Don Herbert fue recibido como un héroe y hasta posó con el plantel completo en la grama del Barraza:

��¡Las fotos más importantes del día! Don Gerberth Santamaría cumplió su sueño de llegar en �� al estadio Barraza y posar con el XI titular de CD Águila.������ ¡Todo por amor a los colores #NaranjaYNegro!��⚫ pic.twitter.com/yiRXD6ulCH — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 27 de agosto de 2018

Al llegar al Barraza recibió una camisa oficial del Águila, de manos del dirigente Óskar Cruz, y la misma fue firmada por todos los jugadores.

La simpatía de Santamaría por los colores naranja y negro no es nada nuevo. A finales de enero de este año apareció en la vela y sepelio del exportero de Águila, Raúl García. Llegó en su bicicleta, esa que dejó fuera de la sala de velación. En esa ocasión llegó con la leyenda de Superman en su camisa naranja y negro.