Aficionado le pide matrimonio a su novia en partido entre Sonsonate y Águila

El partido entre Sonsonate y Águila de esta noche, en el estadio Ana Mercedes Campos, quedará para la posteridad no por el resultado, sino porque será recordado como el juego en el que Wálter Chávez tomó la decisión de pedirle matrimonio a su novia, Cindy Granados, en pleno partido.

Wálter y Cindy acudieron al partido en el estadio sonsonateco. Él con su camisa del Sonsonate y ella con la del Águila. A medio partido y en plenos graderíos él sorprendió a su amada y sacó un anillo de su bolsa para, delante de todos, pedirle que se casaran.

¿Qué le respondió ella? Acá está el video:

Walter Chávez, aficionado del Sonsonate, le propuso matrimonio a Cindy Granados, aficionada del Águila y dio el sí. #Aguila #Sonsonate #LMF #Primera A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Oct 11, 2017 at 6:55pm PDT

Incluso el sonido local fue complice de la situación y les puso música romántica para ambientar la escena, mientras otros aficionados aprovechaban para grabar el momento con sus celulares. Wálter dijo que ya hay fecha para la boda, pero será en 2018. Y descartó que tengan diferencias durante su matrimonio porque le van a distintos equipos. "Es un solo amor, aunque distintos colores", subrayó. "No me lo esperaba, era lo menos que me esperaba. Lo amo y obviamente nos casaremos. Es una gran sorpresa", declaró Cyndi.