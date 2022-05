Aficionado inglés compra un bus para viajar a la final de Champions

Harto de los precios de los trenes y los vuelos a Liverpool, un aficionado 'Red' ha comprado un autobús, "el más barato del Reino Unido", y cobrará a los pasajeros una libra para viajar de Liverpool a París para ver la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.



Desde que se conoció que la final del torneo la jugarían Real Madrid y Liverpool, los precios de los aviones, trenes y ferrys a Francia se han incrementado día a día, a lo que hay que sumar el importe de los hoteles parisinos, que en ningún caso bajan de las 100 libras (125 euros), por lo que algunos aficionados han tenido que tirar de ingenio para ir hasta la capital francesa.



Simon Wilson, férreo aficionado del Liverpool, ha tomado la iniciativa y compró el autobús más barato que pudo encontrar en Google. "Me hice con uno que parecía un autobús escolar de los años 50", dijo Wilson al Liverpool Echo.



"Me acuerdo que en Madrid vi cómo le cobraban auténticas barbaridades a los aficionados que querían ir a la ciudad. Gente que son auténticos aficionados y que no podían ir al partido porque los precios eran prohibitivos", explicó.



Esto llevó a Wilson a coger su coche y conducir desde Liverpool hasta París, a través del Canal de la Mancha, por lo que no es la primera vez que intenta una hazaña similar, aunque ahora quiere ir más allá.



"Pensé en coger mi Skoda de nuevo, pero apenas caben dos personas más. Así que quise hacer algo más grande, algo que ayudara a más gente. Busqué en Google el bus más barato que hubiera y lo compré. Compré también varias pegatinas y se las pegué, para ambientarlo. Para que os hagáis una idea, las pegatinas han costado más que el autobús.



Cuando Simon decidió poner en redes sociales la idea del autobús y que solo cobraría una libra a los aficionados que decidieran hacer el trayecto con él, le llegaron miles de solicitudes.



"Es normal. Es un fin de semana de vacaciones escolares y a escasos días de los festivos por el Jubileo de la Reina. No hay barcos a Holanda, todo el transporte ya está cogido. Es una pesadilla ir hasta París", matizó Simon, que comenzará este jueves el viaje.



Desde Liverpool conducirán hasta Dover, en la costa inglesa, y ahí cogerán un ferry hasta Calais. París será el siguiente destino, antes de ver la final y volver a Anfield el domingo, quizás a tiempo para ver el desfile de campeón del Liverpool, que lo hará gane o pierda la final, por celebrar las dos copas logradas esta temporada.



"Para mí esto solo va de ayudar a la gente. La gasolina me ha costado más de 1.500 libras (1.800 euros) y a los conductores (dos, para que se turnen) hay que pagarlos. A esto añádele los seguros. Es una pequeña fortuna y a la gente solo le cobraremos una libra por ello. Ojalá podamos meter a cuanta más gente mejor. Nuestro único objetivo es que la gente pueda ir a la final de una forma asequible y viva la experiencia de su vida".



A pesar de esto, Simon también pone un poco de cordura al loco viaje desde Liverpool. "Me da confianza que el tipo que me vendió el autobús parecía de fiar, pero bueno, hasta que no estemos allí no cantemos victoria".