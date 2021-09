Afición hondureña presente en el Cuscatlán

Desde tempranas horas varios aficionados de la selección de Honduras se acercaron al estadio Cuscatlán para presenciar el encuentro ante El Salvador por la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas.



Los aficionados catrachos compraron localidades del sector sur en Preferente, Sombra y Tribuna, sin embargo, las autoridades salvadoreñas le recomendaron a todos los seguidores de la bicolor entrar al sector de Preferente Sur, independiente que localidad compraron.

"Teníamos entendido que Honduras iba a estar en el tribuna y sombra pero no están mandando al sector de preferente porque dicen que ahí están los hondureños. No tenemos problema pero nos hubieran avisado antes no que hasta ahora", dijo Walter Cruz, aficionado hondureño.



A pesar de que varios se molestaron por el cambio de planes a último minuto, los seguidores hondureños se han ido juntando en el sector de Preferente, una localidad donde se acostumbra a recibir a la afición visitante ya sea en liga local o a nivel de selecciones.