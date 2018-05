¿Afectó el árbitraje en el clásico entre Barcelona y Real Madrid?

Carlos Casemiro, centrocampista del Real Madrid, aseguró hoy que el empate 2-2 ante el Barcelona "no es culpa del árbitro", por más polémicas que fueran sus decisiones.

"Ha habido unas jugadas un poco dudosas. Sin Cristiano perdimos un poco en la segunda parte. Fue un resultado justo, pero quizá pudieron pitar un penalti claro", explicó Casemiro a "Movistar Plus".

A pesar de este comentario, el brasileño matizó que "el empate no es culpa del árbitro". "Él quiere hacer lo mejor. Se puede equivocar, pero no hay que hablar de él", añadió.

Casemiro aplaudió el espectáculo ofrecido. "Los dos equipos hemos demostrado que somos los mejores de la liga", consideró.

Finalmente, el brasileño recordó que al Real Madrid todavía le queda la opción de la Liga de Campeones. "Me quedo con la final de Champions y tenemos una buena oportunidad de demostrar que somos los mejores de Europa", resumió.

CREEN QUE PUDO PERJUDICAR

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, lamentó la actuación arbitral del colegiado Alejandro Hernández Hernández y opinó que hubo falta clara de Luis Suárez sobre Raphael Varane en el tanto de Lionel Messi y penalti sobre Marcelo Vieira de Jordi Alba.

"No nos gusta hablar de los árbitros, pero hubo dos jugadas críticas. El segundo gol es una falta clara sobre Varane y luego ha habido un penalti a Marcelo que el árbitro pudo no ver pero me extraña que el línea, muy bien situado, no haya visto la jugada", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Mientras que el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que lo único que cuestiona es la expulsión de Sergi Roberto.

"Habrá que verlo todo en la televisión antes de cuestionar la expulsión de Sergi Roberto. Me extraña que le haya pegado a Marcelo en la cara", dijo.