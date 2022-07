¿Afectará una sanción la participación de Iván Barton en la Copa del Mundo?

Iván Barton está en la lista definitiva de árbitros que participarán en la próxima Copa del Mundo en Catar 2022. El juez internacional con amplia experiencia sumará su primera participación en un Mundial que se jugará por primera vez en noviembre. Sin embargo, la FESFUT se enfrenta a una posible sanción por parte de la FIFA pero, ¿Afectaría esto a Barton?

La sanción a la FESFUT tendría graves repercusiones para los equipos de primera división, selecciones y además para los jugadores nacionales que se encuentran en las ligas locales, sin embargo, al consultar sobre el tema, esto no afectaría la participación de Iván Barton en la próxima copa de Catar. El ex árbitro internacional Elmer Bonilla comentó que dicho castigo, de darse, no le afectaría a Barton.

"Él queda excluido y se crea un salvo conducto", comentó Bonilla, experto en temas de arbitraje y conocedor del reglamento FIFA alrededor de las leyes que rigen el balompié. Además recordó el caso del árbitro guatemalteco Walter López, quien ya sufrió una situación similar cuando la federación chapina fue sancionada.

"El mejor ejemplo es el caso de Walter López de Guatemala, en la que todo el tiempo que la federación estuvo suspendida, él siguió participando en eventos de FIFA y CONCACAF", recordó Bonilla.

De esta forma, pese a la decisión que pueda tomarse contra el fútbol salvadoreño, Iván Barton se vería excluído de dicha decisión y por ende podrá estar en la Copa del Mundo de Catar 2022 en noviembre próximo.