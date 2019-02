¿Afecta al Alianza no tener a Rodolfo Zelaya?

Jorge Rodríguez, técnico del Alianzal aseguró que la media de dos goles por juego se mantiene en el plantel albo, pero que la ausencia de Rodolfo Zelaya, ex atacante albo que se fue a Los Ángeles FC de la MLS, pesa de alguna manera en el rendimiento del equipo.

El nacional ha disputado cuatro finales contra Santa Tecla, como timonel del Alianza, de las cuales ganó dos y perdió dos. Por eso quiere ganar hoy a los tecleños, que le ganaron el pulso en el choque de la final del Apertura 2018, por 2-1.

¿Qué le dejó el rendimiento de su equipo en el juego contra Audaz, por la fecha cinco?

A veces uno puede decir que que jugó bien, pero lo que ustedes miran, como periodistas, es otra realidad. A mí no me gustó el rendimiento del equipo ante Audaz. No tuvimos un buen partido, pero nos alcanzó para ganar, para darle estabilidad al equipo. Quiérase o no el equipo va en primer lugar y los resultados son los que sostienen a cualquier técnico. Tú a veces puedes jugar bonito, pero si pierdes, no sirve de nada.

¿Cómo toma el hecho de que el Santa Tecla llega este mércoles ante Alianza sin haber ganado un partido?

Eso nos da para darnos cuenta que no hay rival pequeño. A los rivales hay que respetarlos y ellos trabajan para que sus equipos lleguen fuertes. Es bien fácil decir que mi equipo anda jugando mal, pero también hay que darle mérito al rival y a veces a nosotros como técnicos no nos gusta y le mentimos a la afición. Decimos que estamos jugando bien cuando la cosa no es así. Solo le queda a uno trabajar. Eso es lo único que uno le puede ofrecer a una directiva. Porque al final las palabras salen sobrando. A veces la gente se molesta, porque lo que uno ofrece es trabajo. El dirigente prefiere que uno le mienta, que le va a hacer funcionar a los equipos como el Barcelona. Por eso, lo único que prometo es trabajo para que el Alianza pueda ser protagonista.

¿Podría decirse que el duelo ante Santa Tecla es especial?

Creo que todos los juegos son diferentes y cada juego hay que valorarlo. Nosotros tenemos la experiencia de haber enfrentado ya a Santa Tecla en cinco finales. Tenemos que analizar cómo son los partidos contra Santa Tecla. Por la rivalidad que ha venido creciendo, hay que tener respeto por ese equipo, así como hace con todos los rivales. Hay que analizar las debilidades y fortalezas de ellos. Son partidos de fútbol que uno debe estar mentalizados a ganarlos. Uno de los tres resultados va a suceder. Uno tiene que tener la mentalidad ganadora.

¿Cómo son estos días sin Fito Zelaya? Se habla mucho de la falta de profundidad para su equipo en los últimos partidos...

Fijate que ahora sumamos nueve goles en cinco partidos, casi es la misma media que el equipo ha mantenido por más de 80 partidos. Creo que hasta ahora no ha cambiado esa media, aunque cuando tú hablas del mejor jugador del país de los últimos años hay que convivir con eso. Estamos agradecidos con lo que hizo Rodolfo Zelaya, pero ahora queda la responsabilidad con la dirigencia. Los jugadores tienen que poseer ese carácter para enfrentar esa nueva etapa y que nuestra afición esté contenta con el rendimiento del equipo. Sabemos que no todas las cosas son como uno quisiera. Uno quiere jugar bien y gustar, pero los rivales también hacen su planificación de cara a lo que Alianza puede presentar.



¿Cuál es la última referencia que tuvo de Santa Tecla?

Más o menos yo he visto tres partidos de ellos en este torneo, pero en el fútbol ningún partido se parece a otro. Uno a veces planifica, pero los artistas principales estan en su mejor momento y hacen la diferencia. Uno puede ver videos de cada equipo, pero ya en cancha cuenta la calidad de los jugadores que se tiene y la toma de decisiones que debe tener el jugador.