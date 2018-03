Adonis Galdámez, la nueva perla del gol en San Miguel

Adonis Galdámez es originario de Santa Ana y desde muy pequeño empezó a practicar el fútbol, al principio como diversión, pero después con la ambición de ser un futbolista profesional.Sin embargo, nunca imaginó que para lograrlo tendría que cruzar El Salvador, pues su primera oportunidad la encontró en el FC Concepción de la ciudad de San Miguel, institución con la que ya ha conseguido más de 20 medallas de campeón y subcampeón.Cuando todo parecía estar bien surgió algo que parecía truncaría su sueño: le detectaron asma. Se apartó por un tiempo de las canchas, pero no se dio por vencido. Siguió el tratamiento recomendado y volvió a ponerse los tacos para demostrar que tiene pólvora en sus pies.Su siguiente paso se hizo realizad cuando el seleccionador de la sub 15 de San Miguel lo vio en un partido del Concepción y lo llamó al equipo departamental.“La experiencia de estar ahí fue muy buena, porque nos enfrentamos con jugadores más preparados, con mejor condición física. Tenías que desenvolverte mejor para hacer un buen partido”, expresó Adonis.Galdámez saltó luego a la sub 17 de la ADFA de San Miguel y en 2016 fue galardonado como campeón goleador a nivel nacional, tras participar en el torneo nacional sub 17 que organiza la Federación Salvadoreña de Fútbol.Su sueño, que inició desde los cuatro años, poco a poco se hace realidad. Hoy su deseo es recibir una oportunidad en un equipo profesional y llegar incluso a una selección nacional, un derecho que quiere ganarse a base de goles.