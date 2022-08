Adonay Martínez, sobre Liga CONCACAF: "Se vale soñar"

Alianza jugará por quinta vez la Liga CONCACAF y los deseos de la institución paquiderma son proclamarse campeones por primera vez del torneo internacional. El camino para el bicampeón salvadoreño iniciará el Belmopán, contra Verdes FC, el equipo beliceño que eliminó al Platense de El Salvador.

Sobre este nuevo reto del Alianza, su técnico, Adonay Martínez a través de los micrófonos del programa radial Güiri Güiri al Aire habló sobre las aspiraciones del equipo en la Liga CONCACAF. Públicamente Martínez ha confesado desear ganar un título internacional con los paquidermos.

"No es malo soñar, comenzamos una ruta que será difícil, sabemos de todo lo que no ha sucedido, que no tenemos liga, pero tenemos ese campeonato que lo tenemos que tomar a bien, con mucha ilusión de hacer historia, por esta institución que se merece mucho", dijo Adonay Martínez.

Habló sobre las observaciones que hizo al Verdes FC en la serie contra el Platense. "Verdes es un equipo difícil, lo fuimos a ver al Cuscatlán y hemos sacado conclusiones. Sabemos sus virtudes y debilidades, pero lo más importante es encarar el compromiso con mucha responsabilidad", agregó el técnico

Martínez, a sus 46 años, debuta como entrenador principal de Alianza, con quien había figurado anteriormente de auxiliar y de principal interino. El salvadoreño es confeso hincha del conjunto paquidermo y en su etapa como jugador defendió por casi una década los intereses del club ganando dos títulos nacionales y un campeonato internacional.

Sobre la preparación del equipo para encarar a Verdes FC, el Alianza bajo el mando de Adonay Martínez ha tenido que realizar diferentes partidos amistosos debido al parón de competencia que tiene la primera división de El Salvador.

"Sabemos que no hay liga y no tenemos el ritmo necesario de competición, pero hemos realizado amistosos que no han sido amistosos, en Santa Ana y Chalatenango fueron partidos muy difíciles. La motivación es querer hacer historia", sentenció.

"Se ha tratado de hacer los entrenos en base a las dos competencias, sabemos que una es incierta y la otra ya la tenemos la otra semana. Se ha hecho un vídeo análisis de los Verdes FC y en base a eso se ha trabajado", agregó.

TECLA, EL ÚLTIMO SPARRING

Tomando en cuenta que el estadio FFB de Belmopán es de césped sintético, Adonay Martínez aseguró que intentará aprovechar el amistoso contra Santa Tecla en el campo del Atlético Las Delicias.

"Los jugadores ya saben qué tipo de cancha es en Belice, similar a la que enfrentaremos mañana ante Santa Tecla. La pelota tiende a ser más rápida y mañana será un buen sparring", concluyó.