Adonay Martínez: "Un equipo no lo hubiera remontado así como lo hicimos"

El auxiliar técnico de Alianza, Adonay Martínez, se mostró contento con el empate conseguido por su equipo ante Jocoro tras ir perdiendo 3-0 en la primera mitad.

Según Martínez, este resultado les sirve para que los jugadores lleguen motivados para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga CONCACAF ante Comunicaciones.

"Este resultado anímicamente te reanima, y la verdad es que lo que hay que rescatar que después de ir cayendo 3-0 el equipo tuvo ese revulsivo como para empatar, y lo tuvimos para ganar; y la tranquilidad es esa, era un 3-0 que en esta cancha un equipo no lo hubiera remontado así como lo hicimos en el segundo tiempo y estuvimos a punto de ganarlo. Esto nos da una energía positiva para encarar el partido del miércoles de que con un gol podemos pasar, pero estamos capacitados de meter dos o tres en el Cuscatlán y eso es lo que vamos a tratar de hacer el miércoles.

También señaló la importancia de los cambios que hizo en el segundo tiempo, en especial de la figura del partido, Duvier Riascos.

"Veo a Duvier enamorado del gol, que nos tiene que servir para el miércoles. Es un jugador de mucha calidad, lo está demostrando en el torneo y nos da una tranquilidad a nosotros, que tenemos el hombre gol, que tenemos esa capacidad de poder convertir con él, con Michell (Mercado) o Víctor (Arboleda). Tenemos de donde poder darle vuelta al resultado el miércoles y ojalá lo podamos hacer y darle esa alegría a toda la gente que nos va a acompañar", declaró.

El miembro del cuerpo técnico felicitó a Emerson Mauricio por su papel en su primer partido en primera división.

"Quiero rescatar el debut de Emerson, un chico que lo viene haciendo bien en reservas, hoy jugó los 90 minutos y lo hizo bien, eso a mi me llena de orgullo y satisfacción haberlo hecho debutar", dijo.

Adonay también mencionó que habló con Rubén Marroquín en el descanso tras haber marcado un autogol y provocar un penal, y destacó la actitud del "Polaco" en la segunda parte.

"Yo me acerqué al 'Polaco' y le dije que esto es el fútbol, quería que no se me cayera. La verdad es que tiene un carácter fuerte, lo supo reponer, se entregó en el partido y gracias a esa lucha que tuvieron todos sacamos el resultado y nos vamos tranquilos con el empate", comunicó.

Martínez señaló que su equipo se dio cuenta en este partido que pueden remontar un resultado, y que eso les servirá para poder lograr el pase a la siguiente ronda en la Liga CONCACAF.

"Hoy ellos mismos se han dado cuenta de que tienen la capacidad de poder hacerlo, qué bueno que pasó ahora, aquí en una cancha difícil, de la cual nos vamos confiado de que capacidad hay. La tenemos que demostrar el miércoles, a darle vuelta ese resultado y entregarle a la afición la clasificación, que espero que en la noche nos acompañe y colme el estadio porque vamos a necesitar mucho de ese jugador número 12 que son todos ellos", concluyó.