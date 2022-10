Adonai Martínez: “Nos faltó calidad para definir”

Para Adonai Martínez, técnico de Alianza, la derrota ante Santa Tecla por 1-0 en las Delicias en el marco de la penúltima jornada de la fase de clasificación del Apertura 2022 caló mucho en su plantel por las inmejorables ocasiones de gol que tuvieron en todo el partido para alcanzar ese gol que empatara el juego y que le abriera las puertas para ganarlo, algo que no sucedió a causa de muchas variantes que el estratega capitalino señaló abiertamente en conferencia de prensa posterior al juego.

“Jugamos 15 minutos mal, desconcentrados, perdimos muchas pelotas y en esa pérdidas de balón sale la anotación de ellos, del cual nos costó remontar”, afirmó ‘Nai’ Martínez. “Tuvimos las oportunidades de empatar y de ganarlo, pero aquí no cuenta la fortuna, la suerte, cuenta la calidad con que vas a definir las jugadas, siento que eso nos faltó, nos faltó la calidad para definir las jugadas de gol que tuvimos”, externó con resignación.

Martínez dijo además que la derrota a manos de los periquitos se asemeja al que sufrieron en el estadio ‘Calero’ Suárez de Metapán ante los jaguares donde cayeron también por 1-0.

“Este partido ante Santa Tecla se pareció muchísimo a lo que vivimos en Metapán, eso estaba pensando ahora, que vivimos allá los mismos capítulos (carentes de definición) que sufrimos esta noche ante Santa Tecla. El rival de este día se metió bien atrás y así se vuelve difícil, ya me pasó dos veces en este torneo y no permitiré que me ocurra una tercera vez porque ya viene lo mejor de la liga y no debemos de fallar”, externó. “Hay que trabajar, enfocarnos y pensar en ir a sacar un resultado positivo en Santa Ana ante un rival que también está urgido.”

Sobre sus valoraciones de la derrota, el estratega del bicampeón nacional fue tajante en decir que “no vamos a pasar el mismo problema de esta noche otra vez, que nos metan un gol y que no podamos remontar; hay que tener el carácter para poder remontar, hoy metimos al rival en su campo de juego pero las anotaciones no llegaron, entonces no es cuestión de mala suerte, es de ejecutar bien, definir bien y meter la pelota y anotar.”

Acerca del sistema de juego que utilizó para intentar romper el cerco defensivo de los periquitos y si sus pupilos no lograron llevarlo a cabo, Martínez dijo que “nosotros siempre buscamos atacar, ir encima de los rivales, ellos con el gol se echaron atrás y sacaron un resultado que cuidaron porque a ellos les convino porque siguen vivos en la pelea (por clasificarse) y tienen aspiraciones, pero nosotros debemos afrontar el juego ante FAS con mucha calidad y carácter porque será ante un rival urgido que desea clasificar”

Finalmente, Adonai habló sobre las bajas que sufrió ante los tecleños donde perdieron desde antes del partido al portero Mario González por un problema en su aductor derecho y de Óscar Rodríguez quien salió con un esguince en su tobillo derecho.

“Mañana (jueves) les van hacer las evaluaciones médicas, tanto a Mario como a Rodríguez. Veremos si los tenemos el domingo, espero que no sea nada grave ya que después del domingo no habrá oportunidad de fallar porque vienen los cuartos de final y debemos estar fuertes para sacar los resultados que convenga”, destacó.

“Sobre Fito Zelaya, esperamos tenerlo el domingo, lo evaluaremos estos días que quedan, al igual a Marvin (Monterroza), lo tenemos esperando a que se recupere de su rodilla, viene lo mejor del torneo, nadie se los quiere perder y por eso todos debemos de afrontar la próxima fase con mucha calidad. Jugamos ante Santa Tecla con mucha altura pero repito, fallamos a la hora buena y eso no debe suceder de nuevo después de esta fase del torneo.”