Adonai Martínez: “En un torneo internacional no nos van a perdonar”

Alianza venció al Águila 3-0 en un juego amistoso con goles de Landazuri y Delgado en un encuentro dónde el equipo capitalino sufrió más de la cuenta.

Tras una buena media hora con dos goles de ventaja, el bicampeón terminó en su propia área defendiendo el asedio del cuadro emplumado que impactó hasta en tres ocasiones el balón en los postes de la cabaña de Sibrián.

“Satisfecho con el ritmo de juego, por el sparring, tranquilo con el 3-0 y con 35 minutos buenos, sin embargo, en esos últimos 10 minutos nos acomodamos, nos confiamos y en un torneo internacional en una fase decisiva no podemos terminar así porque no nos van a perdonar”, comentó el técnico de Alianza Adonai Martínez.

Con el juego ante Águila, los albos cerraron su preparación para el choque de ida de Liga CONCACAF ante Alajuelense el próximo miércoles por los cuartos de final del torneo.

“Sabemos que a nivel internacional hay que ser diferentes y terminar al 200%. Repito, no me gustó el último tramo del primer tiempo, una cosa es respetar al rival y la otra es acomodarse y eso me deja un poco insatisfecho”, expresó el entrenador capitalino.

Hay que mencionar que Alianza contaba con tres bajas importantes para el juego amistoso incluido el portero Mario González. En su lugar apareció el juvenil Sergio Sibrián quien cumplió sus deberes y podrá ser opción para el encuentro del miércoles.

“Sergio (Sibrián) tenía un examen importante, se comportó a la altura, sacó una pelota que iba al ángulo y tiene mucho potencial y puede dar mucho para esta institución y la selección nacional en un futuro. Con respecto a Mario sabemos la trayectoria que tiene, pero si en un dado caso no se da, confiamos en Sibrián para el juego ante Alajuelense”, dijo Martínez.

Cabe destacar que Rodolfo Zelaya no estuvo presente en el estadio y esto fue lo mencionó el entrenador albo sobre su ausencia y su participación para Liga CONCACAF: “Fito (Zelaya) está arreglando sus papeles en Estados Unidos pero él ha estado trabajando vía Zoom con el profe Villatoro, sabemos que es diferente pero no ha parado pero lo vamos a tener para el miércoles”.