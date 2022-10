Adonai Martínez: "No merecíamos perder"

El técnico Adonai Martínez salió a dar explicaciones sobre la primer derrota de Alianza en el Apertura 2022 luego del 1-0 en Metapán.

El adiós al invicto, según Martínez, derivó a la falta de efectividad de su equipo frente a la porteria contraria. Aseguró que Alianza no mereció irse con la derrota.

"No merecíamos perder, merecíamos un 3-0, tenemos que seguir en esa línea, para mí la derrota... seguimos en primer lugar y lo demás que se diga, hay que seguir trabajando y buscar el tricampeonato", dijo Adonai Martínez en el Calero Suárez.

"La verdad que nosotros no pudimos estar finos en los dos partidos (...) erramos dos claras, una Michell y otra de Portillo, luego seguimos propiendo y no las pudimos concretar, y con una llegada de ellos nos complican, repito esto no es de merecer", agregó.

Habló sobre el hecho de que Metapán le ganó la serie al Alianza en este Apertura 2022. Dio méritos al conjunto de Héctor Omar Mejía, pero negó que los jaguares son el equipo que más complica al Alianza.

"La verdad que Metapán hizo su juego, les dio resultado y es de felicitarlos (...) No (es el rival más incómodo) porque la verdad que no hubiéramos creado tantas oportunidades de gol, la fortuna y no venir fino es lo que propicia esto. Para mí no es un rival incómodo, nos ganan porque nosotros no pudimos concretar", expresó.



NO FUNCIONARON LOS CAMBIOS

Adonai Martínez lamentó que la serie de cambios con aires ofensivos no dieran resultado.



"Teníamos que buscar el empate, pero no se dio, erramos muchas ocasiones de gol, el primer tiempo merecíamos un 3-0, pero esto no es de merecer, esto es de convertir , y una llegada que tuvo Metapán nos convirtió en gol, nos quitó el invicto y tres puntos importantes", apuntó.

Martínez admitió echar de menos a Rodolfo Zelaya y Ezequiel Rivas, dos elementos claves en el plantel de este Apertura 2022 y que pasan por uno de sus mejores momentos. Ambos se aumentaron por diferentes lesiones.

"La verdad que hacen falta. Ellos venían con una alza de goles, Ezequiel venia con un buen nivel pero obviamente el que espera el turno tiene que aprovecharlo", concluyó.