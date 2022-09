Adonai Martínez: “Me gustó más el segundo tiempo.”

El técnico del bicampeón Alianza, Adonai Martínez, dijo en conferencia de prensa al final del cotejo que su equipo goleó 5-0 al Once Deportivo sentirse complacido a medias pese a que su equipo derrochó eficacia ante un Once Deportivo que lo complicó al inicio del juego.

“Para mí la goleada fue mérito de lo que hicimos en el segundo tiempo, aprovechando también la expulsión del jugador del Once Deportivo, pero en el primer tiempo nos complicó bastante, nos robó la pelota y nos hizo ver mal, no salí satisfecho por eso”, admitió el técnico nacional de los albos.

Martínez comentó además que “en el primer tiempo no era el equipo que solíamos ser en el Cuscatlán, no tuvimos conexiones en las líneas y no fue un buen primer tiempo para el equipo, pero después de la charla demostraron lo que es Alianza y hacer respetar nuestra cancha”, reflexionó.

El estratega capitalino felicitó a sus pupilos por el esfuerzo mostrado en la cancha, especialmente la labor de Ezequiel Rivas que firmó doblete y del juvenil Félix Anaya, quien se estrenó con el equipo con minutos y anotando el definitivo 5-0.

“Contento por lo que hizo Félix (Anaya) su gol lo recordará para siempre, por su debut y anotar, es el juvenil del equipo, contento por él por trabajar con nosotros y poco a poco ha ganado mi confianza y por eso jugó”, expresó el técnico paquidermo.