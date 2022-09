Adonai Martínez: “Los 20 minutos fueron desastrosos”

El Alianza jugó unos primeros minutos para olvidar en el partido que empataron a dos ante Metapán. En dichos minutos cayeron los dos goles de los jaguares que hicieron que los albos vinieran desde atrás.

El técnico paquidermo, Adonai Martínez habló sobre el arranque del juego y de cómo su equipo se pudo reponer y lograr un empate. “La verdad que los 20 minutos del primer tiempo fueron desastrosos. Nos sorprendieron dos errores gravísimos en nuestra línea defensiva. Luego empatamos y tuvimos cuatro jugadas claras y el marcador hubiese reflejado la diferencia”.

Martínez habló del duro recibimiento de la afición alba que hizo al equipo luego de caer en los cuartos de final de la Liga CONCACAF ante Alajuelense. Él mismo reconoce que la presión siempre está y que es entendible la molestía.

“El equipo ya estaba ofendido y dañado. El recibimiento que tuvimos no fue el más grato pero la afición es exigente, quería que nos pasaramos a la siguiente ronda en la Liga CONCACAF. Tenemos la oportunidad de un tricampeonato y por eso estamos pensando ya en Marte”, acotó.

Adonai fue claro en decir que el equipo entró con una actitud que no era la esperada y que es necesario competir a ese nivel para ganar. “Nosotros veníamos con una continuidad de juego y pareció que no la teníamos. Hay que recomponer, tuvimos para ganar y me voy satisfecho por lo que generaron en los últimos”.

Tras la reacción de los albos en los últimos minutos donde tuvieron mucha llegada, Martínez enfatizó que el equipo tiene la capacidad para jugar así siempre. “Ellos saben que pueden y que tienen la capacidad de revertir todo esto. Tenemos 3 puntos el miércoles que hay que ir a buscarlos”.

Sobre Nelson Bonilla, Adonay confía en que aportará mucho al equipo. “Nelson llegó a ser un revulsivo en el ataque. Va a ser importante para el equipo”. Además habló de la baja en los últimos minutos de Jonathan Jiménez, “Jonathan tiene una lesión en el tobillo. Él quería jugar como cualquier jugador pero es mucho el dolor y por eso no jugó”.