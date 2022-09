Adonai Martínez: "Estoy satisfecho por la victoria"

Tras la victoria del Alianza sobre el Santa Tecla en Las Delicias, el técnico Adonai Martínez se mostró satisfecho por el trabajo hecho por los futbolistas de la escuadra capitalina.

"Satisfecho por la victoria. Pienso que se hizo un buen desgaste. La verdad es que la seguidilla de partidos se va sintiendo, se va sintiendo el ritmo y los jugadores hoy no … no pudimos tener intensidad en cierto tiempo del partido, pero esto es por lo mismo que acabo de mencionar, pero satisfecho porque ganamos, generamos, tuvimos para marcar más goles y lastimosamente no las convertimos y nos llevamos un 2-1 pero satisfecho con el trabajo de los muchachos", indicó.

El estratega agregó que el mantener esta racha invicta le genera confianza al equipo para poder encarar mejor el compromiso ante FAS, duelo a realizarse este fin de semana.

"La verdad es que es positivo. Veníamos a sumar, eso era lo importante. Gracias a Dios el domingo tuvimos una victoria holgada y ahora llevamos un 2-1 que es importante para seguir sumando, seguir teniendo la confianza y poder encarar el partido del domingo con vibras positivas, con alegría y primero Dios tengamos una buena tarde", expresó.

Sobre el partido ante FAS, el timonel comentó que espera que el césped del Cuscatlán esté en buenas condiciones para que les permita generar un bien espectáculo.

"Va a ser un partido intenso. Ojalá que la cancha quede en óptimas condiciones para realizar un buen fútbol. Sabemos que por las lluvias se complica el terreno de juego, ojalá podamos tener un buen terreno y podamos hacer nuestro fútbol", declaró.

Al hablar sobre la ausencia de algunos futbolistas por estar cumpliendo sus compromisos con la selección, Adonai comentó que para el domingo espera tener la escuadra completa para tener variantes ante la escuadra santaneca.

"Son jugadores importantes, ahora este grupo de muchachos ha venido haciendo bien las cosas y espero que el domingo, ya con el equipo completo podamos tener opciones y variantes para poder enfrentar a FAS y poder ganar en casa", dijo.

Martínez también comentó sobre los futbolistas lesionados. Sobre Juan Carlos Portillo no dio muchos detalles ya que aseguró que se encuentra en proceso de evaluación, mientras que de Henry Romero y Marvin Monterroza, el míster indicó que se debe tener paciencia con la evolución de sus lesiones.

"Henry y Marvin están evolucionando bien. Hay que tener paciencia, son lesiones complicadas que hay que tener un poco de mesura. Han estado parados y se requiere un ritmo de juego, lo vamos a llevar con tranquilidad, pero si tenemos la oportunidad de tenerlos el domingo, como dije, de estar todo el equipo completo, yo voy a tener más variantes para poder contar y sacar un resultado positivo en casa", manifestó.