Adonai Martínez: "Es un golpe de autoridad”

El técnico del bicampeón Alianza, Adonai Martínez, definió su triunfo sobre FAS en el Cuscatlán como “un golpe de autoridad en la liga”, ante un rival que llama siempre vencerlo, en casa y ante su afición.

“Claro, era una jornada especial, estábamos en casa, era de imponernos, de poner nuestro ritmo y los muchachos se entregaron bien, la cancha estaba pesada y eso se miró en los dos equipos. Satisfecho por la victoria y contento del primer lugar, nos hemos impuesto pero esto falta, hay mucho trabajo por delante y hay que trabajar”, indicó el técnico nacional en conferencia de prensa al final del partido.

Acerca del funcionamiento de su plantel ante su acérrimo rival, Martínez admitió que “hicimos un buen partido, lo manejamos bien, desde el primer tiempo tuvimos oportunidades para anotar, pero se nos presentaron en el segundo tiempo y las concretamos. Bien el funcionamiento del equipo y nos vamos contentos y satisfecho de haberle regalado este triunfo a la afición”, indicó el timonel.

FALTA CONTUNDENCIA

Martínez reconoció que sus constantes reclamos y su evidente enojo por los fallos de gol que mostró su equipo en la cancha fue porque el marcador no reflejó lo que sucedió en el terreno de juego, donde estuvieron con un jugador de más por 53 minutos y no lo aprovecharon con goles.

“Lo que pasa es que si tenés el control, el ritmo de juego, no podés regalar una pelota como la que regalamos para el gol de ellos. Me sentí molesto porque me quería ir del partido con la portería a cero, pero cometimos un error con el gol de Clavel para el 3-1”, destacó el técnico nacional quien advirtió que “hay que corregir, hay que trabajar, no hay que bajar los brazos, la verdad es que bajamos un poco la intensidad de juego y creo que allí perdimos muchas pelotas, regalamos balones en medio del campo y conmigo eso no debe suceder, hay que correr más, no importa si estamos arriba 3-0 o 4-0, hay que seguir con el ritmo de juego y no cometer esos errores que al final nos cuestan goles en contra que podemos lamentar al final del torneo”, manifestó el estratega capitalino de los albos que cierran líderes e invicto.